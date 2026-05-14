最新の一部改良モデルは何が変わった？

トヨタは2026年5月12日、ワゴンモデルの「カローラツーリング」を一部改良し、発売しました。誕生から60周年という節目を迎えましたが、最新モデルはどのようなモデルとなったのでしょうか。

カローラは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で愛用されてきたロングセラーカーです。これまで累計5700万台以上を販売しており、世界的な定番モデルとしての地位を確立しています。

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そのなかでカローラツーリングは、12代目カローラシリーズの新たなステーションワゴンモデルとして2019年9月に登場しました。

TNGAプラットフォームの採用により、低重心でスポーティなスタイリングと、クルマ本来の走る喜びが追求されています。国内専用の設計が施されたボディサイズは、全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmです。

エクステリアは、大型台形のロアグリルフレームとメッシュグリルを組み合わせ、力強い顔つきを表現。インテリアは、インストルメントパネルを薄型・ワイド化することで開放感のある空間が実現されました。

荷室にはリバーシブルデッキボードが設定され、床面の高さを2段階に調節できるなど、ワゴンとしての実用性も高められています。

パワートレインは、登場当初は1.8リッターハイブリッドに加え、1.8リッターガソリン、1.2リッターターボの3種類が設定されていました。足回りにはフロントにマクファーソンストラット式、リアにダブルウィッシュボーン式サスペンションが採用され、路面をつかむような安定した走りが提供されています。

その後も継続的な改良が行われてきました。

2025年5月の一部改良では、従来オプションだったドライブレコーダーやブラインドスポットモニター、安心降車アシストなどの安全機能が標準装備化。このタイミングでガソリン車が廃止され、パワートレインはハイブリッド車に一本化されるなど、カーボンニュートラルの実現に向けたラインナップ整理も行われました。

駆動方式は2WDとE-Four（4WD）が設定され、燃費は最大で28.8km／Lです。

今回の改良では、新色の設定や装備の充実が図られています。まず外装色において、新たに「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」が設定され、カラーバリエーションの選択肢が広がっています。

機能面では、エントリーグレードである「X」の装備が充実。スマートエントリーやナビレディパッケージが標準装備となりました。

あわせて、カローラシリーズ誕生60周年を記念した特別仕様車「ACTIVE SPORT」もアップデートされました。フロントフェンダー左右に記念ロゴステッカーが貼付されるほか、レーザー加工のロゴ付合成皮革巻きインストルメントパネルを採用。2WDモデルには専用チューニングサスペンションが導入され、走りの楽しさも演出されています。

カローラツーリングの価格（消費税込）は、244万7500円から339万3500円です。特別仕様車のACTIVE SPORTは328万2400円から349万6900円となっています。

60年にわたりユーザーの生活に寄り添ってきたカローラシリーズ。その中核を担うワゴンモデルは、最新の安全技術と使い勝手をさらに磨き上げ、今後も市場を牽引していく存在となりそうです。