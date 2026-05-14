和・洋・中とアレンジ豊富！おうちごはん編集部おすすめ「ひき肉」活用レシピ

手軽に作れてアレンジも幅広い「ひき肉レシピ」は、毎日のごはん作りの強い味方。今回は、おうちごはん編集部のInstagramリール動画の中から、和・洋・中それぞれのおすすめレシピをピックアップしました。ごはんが進むおかずから、忙しい日にうれしい時短メニューまで、毎日の献立に役立つアイデアをご紹介します。

「ひき肉」を使ったアイデアレシピ

新玉ねぎの肉そぼろあんかけ

春に旬を迎える新玉ねぎを丸ごと楽しめる「新玉ねぎの肉そぼろあんかけ」。みずみずしく甘みのある新玉ねぎは、レンジで加熱するだけでもとろけるようなやわらかさに仕上がります。



作り方は、新玉ねぎに十字の切り込みを入れて電子レンジで加熱し、豚ひき肉で作ったそぼろあんをたっぷりとかけるだけ。ひき肉の旨みが染み込んだやさしい味わいでこの季節にぴったりの一品です。



とろみのあるあんが玉ねぎによく絡み、最後までおいしく楽しめるのもポイントです。新玉ねぎがあるうちにぜひ、お試しください。

シャキシャキ食感のれんこんと、旨みたっぷりのまいたけを組み合わせた「れんこんのチーズつくね」。食物繊維もたっぷりでおいしく、腸活を意識したいときにもおすすめの一品です。



つくねには、みじん切りにしたれんこんとまいたけをたっぷり混ぜ込み、さらに表面にはスライスしたれんこんを重ねて食感のアクセントに。こんがり焼き上げたあと、とろ〜りチーズをのせれば、食欲をそそるおかずに仕上がります。



れんこんのシャキシャキ感、つくねのジューシーさ、チーズのコクが相性抜群。ごはんのおかずにはもちろん、おつまみにもぴったりですよ。

れんこんのチーズつくね｜Instagram（@ouchigohan.jp）麻婆小松菜

比較的手頃な価格で手に入りやすい小松菜を使った、満足感たっぷりの「小松菜の麻婆風」。野菜が苦手な方でも食べやすいよう、コクのある味付けに仕上げています。



作り方は、豚ひき肉をこんがりと焼き色がつくまで炒めるのがポイント。しっかり焼くことで香ばしさと旨みが引き立ち、よりおいしく仕上がります。しょうがや味噌、豆板醤を加えて炒めたら、小松菜をさっと合わせて麻婆風に。



ピリッとしたほどよい辛味がアクセントになり、ごはんがどんどん進みます！ 野菜をしっかり食べたい日にもおすすめです。

麻婆小松菜｜Instagram（@ouchigohan.jp）レンジで作るタコライス

半袖で過ごせる日も増えてくると、暑い日はできるだけ火を使わずに料理が作れたらうれしいですよね。そんな日におすすめなのが「レンジで作るタコライス」です。



具材は、合いびき肉とみじん切りにした玉ねぎ・にんじんを調味料と一緒に混ぜ、電子レンジで加熱するだけ。火を使わず手軽に作れるので、忙しい日のランチにもぴったり。おうちカフェのような気分を満喫できます。



仕上げにレタスやチーズ、トマトをたっぷりのせれば、彩りも華やかで食べ応えのあるひと皿に。辛いのが好きな方は、お好みでタバスコをどうぞ！

レンジで作るタコライス｜Instagram（@ouchigohan.jp）ワンパンハンバーグ

大人も子どもも大好きな定番おかずの「ハンバーグ」。でも、玉ねぎのみじん切りや成形、洗い物など、意外と手間がかかりますよね…。



そこでおすすめなのが、フライパンひとつで作れる「ワンパンハンバーグ」です。肉だねはボウルを使わず、そのままフライパンの中でこねるので、後片付けもラクラク♪



焼き色をつけたら、ピーマンやミニトマトと一緒に蒸し焼きに。ふっくらジューシーに仕上がり、焦げにくくなります。さらに、フライパンに残った煮汁を煮詰めれば、そのまま旨みたっぷりのソースの完成。



これなら手軽に作れるので、ぜひお試しください！

ワンパンハンバーグ｜Instagram（@ouchigohan.jp）絶品ミートソース

ひき肉料理といえば「ミートソース」も外せません！ 大人も子どもも大好きな定番メニューですよね。実は、具材を順番に重ねて煮込むだけで、手軽に本格的な味わいに仕上がります。



ポイントは、水を使わずに野菜の水分とトマト缶だけでじっくり煮込むこと。玉ねぎを炒めなくても、甘みと旨みがしっかり引き出され、コク深いソースに！



作り置きしておけば、忙しい日のごはんにも活躍してくれますよ。パスタにたっぷりかけて、召し上がれ♪

絶品ミートソース｜Instagram（@ouchigohan.jp）

お財布にもやさしくて、アレンジ豊富な「ひき肉」料理を楽しもう♪

ひき肉は、時短にも節約にも役立つ便利食材。冷蔵庫にある野菜と組み合わせるだけでも、満足感のあるおかずが作れます。和・洋・中と味付けを変えるだけで、いろいろなアレンジが楽しめるアイデアをご紹介しました。



おうちごはん編集部のInstagramリールでは、ほかにも毎日のごはん作りに役立つ簡単レシピやスイーツのレシピを随時更新中。ぜひチェックしてみてくださいね♪

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