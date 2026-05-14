ソシエダFWは来日せず…森保J国立壮行試合に臨むアイスランド代表メンバー発表! 鈴木淳之介と同僚の17歳大型FWら初招集
アイスランドサッカー協会は13日、今月31日に国立競技場(MUFGスタジアム)で行われる日本代表戦に臨むアイスランド代表メンバー19人を発表した。コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とチームメートで、17歳にして今季のUEFAチャンピオンズリーグで6試合3ゴールを記録したFWビクトル・ダザソンが初招集された。
日本代表にとっては北中米W杯前最後の“壮行試合”。アイスランド代表は北中米W杯の出場権を持たないため、若手選手を積極的に招集して世代交代を図るメンバー編成となった。また6月9日にはアルゼンチンとの国際親善試合をアメリカ・オーバーンで予定していることもあり、主力と若手をミックスさせた2チームを編成。多くの選手がいずれかの活動に参加する形となっている。
日本に来日するのは19人。プレミアリーグ経験を持つMFアロン・グンナルソン(アルガラファ)、FW小川航基やMF佐野航大と同僚のMFウィルム・トール・ウィルムソン(NECナイメヘン)、MFミカエル・エギル・エラートソン(ジェノア)ら主力の他、17歳のダザソン、20歳のFWベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート)、25歳のFWステファン・インギ・シグルザルソン(ゴー・アヘッド・イーグルス)が初招集された。
一方、MF久保建英の同僚のFWオーリ・オスカールソン(ソシエダ)はアルゼンチン戦帯同のため来日せず。FWアルベルト・グズムンドソン(フィオレンティーナ)、MFハウコンアルナル・ハラルドソン(リール)も日本戦メンバーからは外れている。
アイスランド代表メンバーは以下の通り。
▽GK
ハウコン・バルディマルソン(ブレントフォード)
オグムンドゥル・スリスティンソン(バルル)
▽DF
ロギ・トマソン(サムスンスポル)
アルフォンス・サンプステッド(ゴー・アヘッド・イーグルス)
ダグル・ダン・トルハルソン(モントリオール)
ヘルドゥル・ビェルグビン・マグヌソン(レバディアコス)
スベリル・インギ・インガソン(パナシナイコス)
ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)
ヒェルトゥル・ヘルマンソン(ボロス)
▽MF
クリスティアン・ノクビ・フリンソン(トゥエンテ)
ウィルム・トール・ウィルムソン(NECナイメヘン)
アンドリ・ファナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)
ギスリ・トルザルソン(レフ・ポズナニ)
アロン・グンナルソン(アルガラファ)
ミカエル・エギル・エラートソン(ジェノア)
▽FW
ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート)
ブリニョールフル・ウィルムソン(フローニンゲン)
ステファン・インギ・シグルザルソン(ゴー・アヘッド・イーグルス)
ビクトル・ダザソン(コペンハーゲン)
日本代表にとっては北中米W杯前最後の“壮行試合”。アイスランド代表は北中米W杯の出場権を持たないため、若手選手を積極的に招集して世代交代を図るメンバー編成となった。また6月9日にはアルゼンチンとの国際親善試合をアメリカ・オーバーンで予定していることもあり、主力と若手をミックスさせた2チームを編成。多くの選手がいずれかの活動に参加する形となっている。
一方、MF久保建英の同僚のFWオーリ・オスカールソン(ソシエダ)はアルゼンチン戦帯同のため来日せず。FWアルベルト・グズムンドソン(フィオレンティーナ)、MFハウコンアルナル・ハラルドソン(リール)も日本戦メンバーからは外れている。
アイスランド代表メンバーは以下の通り。
▽GK
ハウコン・バルディマルソン(ブレントフォード)
オグムンドゥル・スリスティンソン(バルル)
▽DF
ロギ・トマソン(サムスンスポル)
アルフォンス・サンプステッド(ゴー・アヘッド・イーグルス)
ダグル・ダン・トルハルソン(モントリオール)
ヘルドゥル・ビェルグビン・マグヌソン(レバディアコス)
スベリル・インギ・インガソン(パナシナイコス)
ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)
ヒェルトゥル・ヘルマンソン(ボロス)
▽MF
クリスティアン・ノクビ・フリンソン(トゥエンテ)
ウィルム・トール・ウィルムソン(NECナイメヘン)
アンドリ・ファナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)
ギスリ・トルザルソン(レフ・ポズナニ)
アロン・グンナルソン(アルガラファ)
ミカエル・エギル・エラートソン(ジェノア)
▽FW
ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート)
ブリニョールフル・ウィルムソン(フローニンゲン)
ステファン・インギ・シグルザルソン(ゴー・アヘッド・イーグルス)
ビクトル・ダザソン(コペンハーゲン)