　アイスランドサッカー協会は13日、今月31日に国立競技場(MUFGスタジアム)で行われる日本代表戦に臨むアイスランド代表メンバー19人を発表した。コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とチームメートで、17歳にして今季のUEFAチャンピオンズリーグで6試合3ゴールを記録したFWビクトル・ダザソンが初招集された。

　日本代表にとっては北中米W杯前最後の“壮行試合”。アイスランド代表は北中米W杯の出場権を持たないため、若手選手を積極的に招集して世代交代を図るメンバー編成となった。また6月9日にはアルゼンチンとの国際親善試合をアメリカ・オーバーンで予定していることもあり、主力と若手をミックスさせた2チームを編成。多くの選手がいずれかの活動に参加する形となっている。

　日本に来日するのは19人。プレミアリーグ経験を持つMFアロン・グンナルソン(アルガラファ)、FW小川航基やMF佐野航大と同僚のMFウィルム・トール・ウィルムソン(NECナイメヘン)、MFミカエル・エギル・エラートソン(ジェノア)ら主力の他、17歳のダザソン、20歳のFWベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート)、25歳のFWステファン・インギ・シグルザルソン(ゴー・アヘッド・イーグルス)が初招集された。

　一方、MF久保建英の同僚のFWオーリ・オスカールソン(ソシエダ)はアルゼンチン戦帯同のため来日せず。FWアルベルト・グズムンドソン(フィオレンティーナ)、MFハウコンアルナル・ハラルドソン(リール)も日本戦メンバーからは外れている。

　アイスランド代表メンバーは以下の通り。

▽GK

ハウコン・バルディマルソン(ブレントフォード)

オグムンドゥル・スリスティンソン(バルル)

▽DF

ロギ・トマソン(サムスンスポル)

アルフォンス・サンプステッド(ゴー・アヘッド・イーグルス)

ダグル・ダン・トルハルソン(モントリオール)

ヘルドゥル・ビェルグビン・マグヌソン(レバディアコス)

スベリル・インギ・インガソン(パナシナイコス)

ダニエル・レオ・グレタルソン(スナユスケ)

ヒェルトゥル・ヘルマンソン(ボロス)

▽MF

クリスティアン・ノクビ・フリンソン(トゥエンテ)

ウィルム・トール・ウィルムソン(NECナイメヘン)

アンドリ・ファナル・バルドゥルソン(カスムパシャ)

ギスリ・トルザルソン(レフ・ポズナニ)

アロン・グンナルソン(アルガラファ)

ミカエル・エギル・エラートソン(ジェノア)

▽FW

ベノニー・ブレキ・アンドレソン(ストックポート)

ブリニョールフル・ウィルムソン(フローニンゲン)

ステファン・インギ・シグルザルソン(ゴー・アヘッド・イーグルス)

ビクトル・ダザソン(コペンハーゲン)