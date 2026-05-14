「FIFAワールドカップ2026」の開幕まであと28日。日本テレビ系「FIFAワールドカップ2026」の中継試合・関連番組が決定！

グループD「オーストラリア×トルコ」から始まり、日本と同じグループFのライバル同士として勝敗が気になる「スウェーデン×チュニジア」、そして日本の決勝トーナメント進出の重要なカギとなるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本×チュニジア」、優勝をうかがう世界ランキング上位同士の激闘が予想される「ウルグアイ×スペイン」などグループステージ9試合、さらに準決勝を含む決勝トーナメント6試合、計15試合を生中継する。

また関連番組や報道情報番組などで、「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターの竹内涼真と、サッカー日本代表・森保一監督によるスペシャル対談の模様もたっぷりとお届けしていく。

「FIFAワールドカップ2026」は、現地時間6月11日（木）から7月19日（日）までの39日間、史上最大規模となる48チームが参加し、全104試合がカナダ・アメリカ・メキシコの3か国にまたがり開催される。

日本テレビ系での放送予定は下記の通り。

＜グループステージ＞

※日本時間 / M○の記載はマッチナンバー

6月14日（日）12:40〜15:30 M6 オーストラリア × トルコ

6月15日（月）10:40〜13:55 M12 スウェーデン × チュニジア

6月19日（金）00:40〜03:15 M25 チェコ × 南アフリカ ※18日（木）深夜

6月21日（日）04:40〜07:30 M33 ドイツ × コートジボワール

6月21日（日）10:25〜16:00 M36 日本 × チュニジア

6月24日（水）10:40〜13:30 M48 コロンビア × コンゴ民主共和国

6月26日（金）10:40〜13:55 M59 トルコ × アメリカ

6月27日（土）08:40〜11:30 M66 ウルグアイ × スペイン

6月27日（土) 11:40〜14:30 M64 ニュージーランド × ベルギー

＜決勝トーナメント＞

※日本時間 / M○の記載はマッチナンバー

7月1日（水）01:39〜04:30 ラウンド32 M78 E組2位 × I組2位

7月3日（金）07:40〜10:25 ラウンド32 M83 K組2位 × L組2位

7月4日（土）06:40〜09:25 ラウンド32 M86 J組1位 × H組2位

7月5日（日）05:40〜08:15 ラウンド16 M89 M74勝者 × M77勝者 ※進出チーム次第で変更可能性あり

7月7日（火）03:40〜06:15 ラウンド16 M93 M83勝者 × M84勝者

7月15日（水）03:40〜06:15 M101 準決勝 or 7月16日（木）03:40〜06:15 M102 準決勝

＜関連番組＞

■うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP

放送日時：5月30日（土）13時30分〜14時30分 日本テレビ系全国30局ネット

MC：阿部亮平（Snow Man）・井桁弘恵

ゲスト：松井大輔・影山優佳・盛山晋太郎（見取り図）

ほか、芸能界のサッカー好きたちがVTRゲストとして出演

FIFAワールドカップ開幕まで約2週間。日本代表と各国の「推し」選手を、芸能界のサッカー好きたちが熱量高くプレゼン！コアなファンから「これから熱狂したい」視聴者の方まで、FIFAワールドカップの自分なりの楽しみ方を見つけられる番組。

■ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE！悲願のワールドカップ優勝なるか

放送日時：6月9日（火）21時00分〜22時54分

MC：竹内涼真 ほか

FIFAワールドカップ開幕直前！目標に「優勝」を掲げる日本代表の監督、選手、さらに裏方のスタッフの思いや知られざる裏側を再現ドラマや密着でお届け。TV初！森保監督物語！家族との約束と支え…スペシャルナビゲーターの竹内をMCに迎え、見れば「ワールドカップが100倍楽しくなる」番組。

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月15日（月）21時00分〜22時54分 日本テレビ系全国29局ネット

日本代表の初戦・オランダ戦が「表も裏も」全て分かる！“表”で見えた選手たちの好プレーをたっぷり！その“裏”には「選手の葛藤」「家族の支え」「監督の秘策」が。さらにスペシャルナビゲーターの竹内が国民の疑問を生直撃！試合を見た人も、見られなかった人も、全国民が楽しめる2時間特番。

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月20日（土）19時00分〜21時54分 日本テレビ系全国29局ネット

MCはサッカー愛溢れる明石家さんま！スペシャルナビゲーターの竹内と日本代表のエース・久保建英が対談！日本代表の初戦・オランダ戦で輝いた選手の知られざる人間ドラマとは⁉ さらに運命の第2戦の相手・チュニジアへ独占潜入し敵地を丸裸に。国民が疑問に思うFIFAワールドカップのあれこれを生放送で全て解消！

■緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP

放送日時：6月24日（水）21時00分〜22時54分 日本テレビ系全国29局ネット

マル秘にこだわるGP帯2時間の生放送。グループステージ最終戦を2日後に控える日本代表を全力応援！マル秘話が続々…現地でスペシャルナビゲーターの竹内が選手を直撃！豪華解説陣がうなった日本のマル秘プレーや、次戦のマル秘策を徹底的に語り尽くす。

＜FIFAワールドカップ前 国内最終戦＞

■サッカー日本代表国際親善試合 キリンチャレンジカップ2026 日本 × アイスランド

放送日時：5月31日(日) 19:00〜21:54

「FIFAワールドカップ2026」開催前の日本代表国内ラストマッチを日本テレビ系全国ネットで生中継。