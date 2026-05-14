お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。イタリアンレストランでパスタに虫が混入していたことが明かされ、スタジオが騒然となった。

この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。料理に虫が入っていたら指摘できるのかという話題になり、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが「昔、大久保さんとイタリアン行った時…」と切り出した。

そこで「大久保さんのパスタにでっかいバッタが入ってたんですよ」と明かすと、スタジオからは「えぇー!?」「バッタ!?」と、悲鳴に近い驚きの声が上がった。大久保は表情を崩すことなく「トノサマバッタだと思います」と冷静にバッタの種類を特定し、笑いに変えた。

まさかの混入にMCの上田晋也は「野原で開いてる店なの?」と思わずツッコミ。通常ならクレームに発展してもおかしくない状況だが、大久保は「あの大きさになるまで、いろんなところをくぐり抜けて、私のお皿のところまで来てくれた」と、なぜか感動したことを振り返った。

これに上田は「物語を感じてるんじゃないよ!」と即座にツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。