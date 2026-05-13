辛ラーメン新作「ロゼ」＆新たな麺を発表 公式レシピの人気No.1を商品化【5・18発売】
農心ジャパンは、「辛ラーメン」シリーズの新製品『辛ラーメン ロゼ カップ』を、5月18日より全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売すると発表した。
【画像】濃厚ロゼの味わい…辛ラーメン新作の調理例
「辛ラーメン」は、SNS上を中心にさまざまなアレンジレシピが話題。その中でも、「ロゼ辛ラーメン」は農心ジャパン公式レシピの人気No.1（2025年HP PV数第1位）を獲得するなど、多くの支持を集めている。今回、その人気アレンジメニューを、より手軽に味わえるように製品化した。
トマトとクリームのソースのコクに、コチュジャンの旨み、「辛ラーメン」ならではの旨辛さを合わせた味わいが特長。クリーミーでまろやかな口当たりの中に、しっかりとした旨辛さが感じられる。
さらに、麺は新たに開発した溝のある平打ちの太ちぢれ麺を採用。この溝にソースがよく絡み、リッチな味わいを存分に楽しむことができる。
■製品名：辛ラーメン ロゼ カップ
希望小売価格：税込300円（税抜278円）
発売地域：全国（セブン-イレブン先行発売）
内容量：113グラム（麺83グラム）
辛さ：3.0 ※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）
通常の熱湯調理に加え、韓国では一般的なレンジ調理を採用。レンジで調理することで、辛ラーメンの特長でもある麺のもちもち感をより引き出せる。
＜電子レンジでの作り方＞★おすすめ★
1.フタをすべてはがし（湯切りはしない）、粉末スープ2種を取り出す
2.粉末スープ１.を入れ、熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで4分（または600Wで3分50秒）加熱
3.粉末スープ２.を入れ、よく混ぜて食べる
＜熱湯での調理方法＞
1.フタを半分まではがし、粉末スープ2種を取り出す
2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、4分後、２.番の湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる
3.フタをすべてはがし、粉末スープ１.と２.を入れ、よく混ぜて食べる
【画像】濃厚ロゼの味わい…辛ラーメン新作の調理例
「辛ラーメン」は、SNS上を中心にさまざまなアレンジレシピが話題。その中でも、「ロゼ辛ラーメン」は農心ジャパン公式レシピの人気No.1（2025年HP PV数第1位）を獲得するなど、多くの支持を集めている。今回、その人気アレンジメニューを、より手軽に味わえるように製品化した。
さらに、麺は新たに開発した溝のある平打ちの太ちぢれ麺を採用。この溝にソースがよく絡み、リッチな味わいを存分に楽しむことができる。
■製品名：辛ラーメン ロゼ カップ
希望小売価格：税込300円（税抜278円）
発売地域：全国（セブン-イレブン先行発売）
内容量：113グラム（麺83グラム）
辛さ：3.0 ※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）
通常の熱湯調理に加え、韓国では一般的なレンジ調理を採用。レンジで調理することで、辛ラーメンの特長でもある麺のもちもち感をより引き出せる。
＜電子レンジでの作り方＞★おすすめ★
1.フタをすべてはがし（湯切りはしない）、粉末スープ2種を取り出す
2.粉末スープ１.を入れ、熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで4分（または600Wで3分50秒）加熱
3.粉末スープ２.を入れ、よく混ぜて食べる
＜熱湯での調理方法＞
1.フタを半分まではがし、粉末スープ2種を取り出す
2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、4分後、２.番の湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる
3.フタをすべてはがし、粉末スープ１.と２.を入れ、よく混ぜて食べる