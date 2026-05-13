藤本美貴の夫・庄司智春、残り物活用「完全勝利の朝食」公開「栄養満点」「最高の旦那さま」と話題
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し、話題となっている。
【写真】元モー娘。のイケメン夫「栄養満点」刺身に味噌汁…手作り朝食披露
庄司は「朝食 冷蔵庫を開けたら 昨日の残り物のお刺身があった 昨日は仕事で家で夕食を食べれてなかったので おっラッキーじゃんとつぶやき 豆腐となめこのお味噌汁を作ってみた」とつづり、写真を投稿。皿に乗った刺身に味噌汁、ご飯としらすが並ぶ食卓を公開した。この朝食について庄司は「完全勝利の朝食と導きました。ありがとう」と満足した旨を記している。
この投稿には「豪華な朝食ですね」「これで1日頑張れる」「お刺身があるなんてラッキー」「栄養満点」「最高の旦那さま」「健康的ですね」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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◆庄司智春「完全勝利の朝食」公開
庄司は「朝食 冷蔵庫を開けたら 昨日の残り物のお刺身があった 昨日は仕事で家で夕食を食べれてなかったので おっラッキーじゃんとつぶやき 豆腐となめこのお味噌汁を作ってみた」とつづり、写真を投稿。皿に乗った刺身に味噌汁、ご飯としらすが並ぶ食卓を公開した。この朝食について庄司は「完全勝利の朝食と導きました。ありがとう」と満足した旨を記している。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿には「豪華な朝食ですね」「これで1日頑張れる」「お刺身があるなんてラッキー」「栄養満点」「最高の旦那さま」「健康的ですね」などとコメントが寄せられている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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