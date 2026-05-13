みずみずしく甘い。「道の駅あわじ」で毎年完売の淡路島の新玉ねぎが、オンラインで販売開始
兵庫県淡路市の「道の駅あわじ」は5月7日、毎年店頭で完売が相次ぐ人気商品「淡路島の新玉ねぎ」のオンライン販売を開始した。販売は5月30日の18:00まで。
淡路島新玉葱
淡路島産の新玉ねぎは、柔らかくみずみずしい食感に加え、辛みが少なく強い甘みを持つのが特徴。スライスしてそのまま食べることができる。廃棄される「しらす」や「牡蠣の貝殻」を肥料として再活用し、ミネラル豊富な土壌で育てることで、独自の風味を引き出している。
これまで現地での販売が中心だったが、「あの味をもう一度食べたい」という声を受けて、今年は契約農家からの入荷にあわせて、道の駅あわじ公式通販サイトで販売する。
数量限定のため、なくなり次第終了。
淡路島新玉葱
淡路島産の新玉ねぎは、柔らかくみずみずしい食感に加え、辛みが少なく強い甘みを持つのが特徴。スライスしてそのまま食べることができる。廃棄される「しらす」や「牡蠣の貝殻」を肥料として再活用し、ミネラル豊富な土壌で育てることで、独自の風味を引き出している。
これまで現地での販売が中心だったが、「あの味をもう一度食べたい」という声を受けて、今年は契約農家からの入荷にあわせて、道の駅あわじ公式通販サイトで販売する。
数量限定のため、なくなり次第終了。