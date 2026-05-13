【ゾンビスペクトラム（Zombie Spectrum）】 5月13日より販売開始 価格：310マインコイン

インプレスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用サンドボックスゲーム「Minecraft」のゲーム内ストア「マーケットプレイス」にて、新コンテンツ「ゾンビスペクトラム（Zombie Spectrum）」の販売を5月13日より開始した。販売価格は310マインコイン。なお、価格は予告なく変更される場合がある。

「ゾンビスペクトラム（Zombie Spectrum）」は、Japan Crafters Unionのプロデュースのもと、個性豊かなキャラクター造形を得意とするクリエイターチーム「Melina（メリーナ）」が制作した作品。

砂漠やキノコ島、湿地、さらにはネザーやジ・エンドまで、あらゆる環境に適応した14種類のゾンビの亜種を収録したスキンパックで、森に溶け込む「森ゾンビ」やピラミッドの守護者「ミイラ」、不思議なオーラを放つ「エンダーゾンビ」など、バリエーション豊かな姿を楽しめる。多様な見た目ながらもゾンビ特有の表情は守られており統一感がある。

□作品紹介ページ

砂漠のハスクを彷彿とさせる、包帯に包まれたデザインのミイラスキン

ジ・エンドの不思議な雰囲気に、魔法のような神秘さを持つエンダーゾンビスキン

トゲで穴だらけになったボロボロの服が特徴のサボテンゾンビスキン

攻撃を喰らわせるだけでなく、自身が毒そのものである毒ゾンビスキン

冷凍保存されたかのような佇まいで、極寒の地を彷徨う姿を表現したフローズンゾンビスキン

【Minecraft クリエイターチーム「Melina」について】

Minecraftが大好きなクリエイター「モスラ」によるソロプロジェクト。建築もスキンもジャンルを問わず、“作りたいから作る”を原動力に、自由な発想で作品を制作するクリエイターチーム。

【Japan Crafters Unionについて】

【日本のMinecraftを世界へ】

Japan Crafters Unionは、「Minecraft」ゲーム内のストアにワールドやスキンパックを出品する、プロマインクラフターたちが集まるコミュニティ。日本のマインクラフターたちの技術力や発想を全世界に展開し、日本のクラフター文化を多くの人に伝え、海外からも注目されている。

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