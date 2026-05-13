【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「HG 1/144 グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)」を展示している。

本製品は、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」に登場する「グフイグナイテッド（ハイネ・ヴェステンフルス専用機）」をHGCEで商品化したもの。「SEEDアクションシステム」を採用しており、各種ポーズを決めることができる。

また、ソードの収納・伸縮ギミックを差し替えなしで再現。スレイヤーウィップは伸びた状態と曲がった状態の2種が付属しているほか、付属の右開き手によってガトリング発射ポーズを再現できる。

なお商品自体はすでに発表されていたが、実物の展示は今回が初となる。価格は2,860円で、2026年7月に発売を予定している。

(C)創通・サンライズ

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