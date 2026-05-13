ドジャースが俊足外野手トーマス獲得を発表！昨季Dバックスで143試合出場 パヘス保険＆代走要員か
ドジャースは12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスとのトレードでアレク・トーマス外野手（26）を獲得したと発表。代わってホセ・レケナ外野手（17）がダ軍に移籍する。また、40人枠を空けるため、マイケル・シアニ外野手（26）をDFA（メジャー40人枠から外す措置）にした。
左投げ左打ちのトーマスは2018年のMLBドラフト2巡目（全体63位）でダイヤモンドバックスから指名され、22年にメジャーデビュー。俊足を武器に同年、翌23年は2年続けて100試合以上に出場し、昨季も143試合で打率・249、9本塁打、38打点を記録した。WBCにはメキシコ代表として前回、今大会と2大会続けて出場した。
ただ、今季はここまで28試合で打率・181、2本塁打、10打点で、今月8日にダイヤモンドバックスをDFAとなっていた。
大リーグ公式サイト「MLB.com」はトーマスについて今後、ドジャースで「左打者、代走要員として活躍する可能性もある」と記した。また、中堅手の層が薄いことから「パヘスに何かあった場合の保険となる」とも伝えた。