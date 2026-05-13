◆「まさか…」高血圧ともの忘れが関係あるなんて→大切な記憶を守るための「脳の鎮火術」

『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が、科学的根拠に基づいて「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】の習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てるノウハウを紹介する。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。

高血圧が招く脳内の「火事」？

大切な記憶を守るための新常識

「最近、血圧がなかなか下がらない」「物忘れが増えて、将来の認知症が心配」……そんな不安を抱えていませんか？ 実は、高血圧ともの忘れには深い関係があります。

血圧が高い状態を放置すると、脳の奥深くで恐ろしい「負のスパイラル」が起きてしまうのです。

脳の護衛隊が暴走する

「高血圧の負のスパイラル」

私たちの自律神経をコントロールする司令塔が、脳の「視床下部」です。高血圧という「異常事態」が続くと、なんとこの司令塔がパニックを起こしはじめます。

ここで登場するのが「ミクログリア」という細胞です。本来、ミクログリアは脳内の防衛役であり清掃役。いわば脳を守る「護衛隊」です。しかし、高血圧という継続的なストレスにさらされると、この護衛隊が突如として“暴走”をはじめます。

司令塔に集まったミクログリアが過剰に活性化し、「炎症性サイトカイン」という“火炎瓶”を撒き散らしはじめるのです。脳内で起きたこの「火事（炎症）」は、司令塔の機能を狂わせ、体を興奮させる交感神経のアクセルをさらに踏み込ませます。

こうなると、もはや制御不能。一度ハマったら抜け出し難い「高血圧の負のスパイラル」の完成です。

脳内の「火事」がもの忘れを加速させる

ぜひ知っていただきたいのは、この「脳内の火事（炎症）」こそが、記憶を司る神経細胞を傷つけ、もの忘れや将来的な認知機能の低下を招く大きな原因になるということです。

高血圧の放置は、血管だけでなく、脳そのものにダメージを与え続けてしまいます。

負のスパイラルを断ち切る！脳の「鎮火」ノウハウ

大切な記憶を守るためには、この火事をボヤのうちに消し止め、暴走を止める必要があります。そこで、今日からできる、脳をいたわる生活習慣をご紹介します。

●質の高い睡眠をとる：暴走した脳の護衛隊（ミクログリア）を正常な「清掃モード」に戻すには、十分な睡眠が不可欠です。寝る前のスマホを控え、脳を休ませましょう。

●「減塩＋カリウム」で血管の負担を減らす：血圧のストレスを和らげるため、お味噌汁の汁を半分残すなどの軽い減塩から始めましょう。塩分を排出するカリウム（ほうれん草やバナナなど）もおすすめです。

●1日20分の「軽い有酸素運動」：ウォーキングなどで血流を良くし、脳に新鮮な酸素を届けることが、脳内の炎症を抑える助けになります。

血圧のケアは、脳のケアそのものです。脳内の火事を防ぎ、いつまでもクリアで安心できる毎日を守っていきましょう。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。