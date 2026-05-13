5月11日時点で首位の東京ヤクルトスワローズとは4ゲーム差、セ・リーグ4位につける横浜DeNAベイスターズがまさかの電撃トレードだ。ここまで35試合中28試合に出場していた正捕手・山本祐大捕手（27）の放出に踏み切ったのだ。

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山本の移籍先は福岡ソフトバンクホークスで、尾形崇斗投手（26）に井上朋也選手（23）との2対1のトレード。セ・パ交流戦を前にしたシーズン序盤での異例トレードに、DeNAファンだけでなく、プロ野球界がざわついている。

2017年にDeNAからドラフト9位で指名され、独立リーグ「滋賀ユナイテッドBC」からプロ野球の門を叩いた山本。7年目の2024年から2年連続で100試合以上に出場し、リーグ屈指の強肩と確実性ある打撃でレギュラーを手中に。

今季年俸も推定7300万円と、活躍如何では1億円プレーヤーの仲間入りも現実味を帯びていた2026年シーズン。いや、個人成績よりも28年ぶりのリーグ優勝に向けて、チーム一丸となって戦っていた矢先の放出劇。それだけに、

【もっと、横浜スタジアムで活躍する姿をファンの皆さんに見せたかった。今年こそリーグ優勝すると覚悟して始まったシーズン、力及ばず、自分の力でそれが実現できないことは悔しいです。】

トレードを発表したDeNA公式サイトに掲載されたのは、山本のチーム愛、そしてシーズン途中で離脱する無念さが滲み出るコメント。本人にしてみれば“残留”の意思があるのは明らかに見えたがーー。

DeNAにとって山本は今が“売り時”

「2027年シーズン中にもFA（フリーエージェント）権を獲得する見込みの山本だけに、捕手不足に悩む球団による争奪戦になるのは明らか。片やDeNAは今年で22歳になる松尾汐恩が頭角を表し、西武ライオンズに移籍した桑原将志（32）の人的補償でも古市尊捕手（23）を獲得しています。

つまり若手捕手でコマが足りる球団としては、山本は今が“売り時”であって、ホークスから有望な若手2人を獲得できることは戦力、経営面でも合理的と判断したのでしょう。球団経営をビジネスと捉えるDeNAらしいトレードだと思います」

選手の移籍マーケットに詳しいスポーツライターが解説するように、たしかにビジネスとしては正解なのだろう。しかし、選手を応援して“育ててきた”ファンにとっては易々と受け入れられることではない。

大のDeNAファンとして知られる歌手・相川七瀬（51）も自身のXを更新して、

《これ、本当の話しですか？どうして？》

球団のトレード発表を引用しては困惑のポストを投稿している。また異議を唱えるのはDeNAファンだけでなく、

《DeNA山本出すのかよ 他ファンながらこれにはうーん・・ フロントはMLBに憧れてMLBごっこしてるんでは？》

《MLB的な考えで言えば物凄く合理的 ただNPBで成立するとは思わなかった》

DeNA球団が、メジャーリーグ式の編成を取り入れているとの指摘も。そう、プロ野球よりもトレードが日常的に、活発的に行われているMLB。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）にも、同様のトレードが起きそうな気配がある。

シーズン中に他球団にトレードの可能性も

メジャー移籍1年目にして、アーロン・ジャッジ選手（34、ニューヨーク・ヤンキース）とア・リーグ本塁打王争いをするなど、開幕前の期待を良い意味で裏切るパフォーマンスを披露する村上。評価はうなぎ登りの一方で、実しやかに囁かれるのが、

「いわゆる弱小球団とされるホワイトソックスだけに、仮にシーズン半ばで優勝戦線から離脱した際には、村上を強豪チームに放出するものと見られています。その見返りとして、引き換えに有力選手を複数獲得できる可能性もあり、チーム総合力を強化する面では合理的といえます」（前出・スポーツライター、以下同）

なるほど村上が球団と結んだのは2年契約だけに、2027年シーズン終了をもってフリーエージェント扱いになる前に“ビジネス”ができるわけだ。しかしながら、当初の状況とは変わってきているようで。

「FA後に再契約する場合は更なる大型契約が必要となるわけですが、チームメイトや地元・シカゴのファンの心を掴んでいる村上だけに、どうやらホワイトソックス球団内部からも“残留”を検討する声も出始めているようです。

合理的でドライに思えるメジャーの契約ですが、例えばアナハイム（ロサンゼルス）・エンゼルスのマイク・トラウト（34）のように“チームに不可欠なスター選手”と見込まれれば、大金を積んで残留に動くのもメジャー式。そこはビジネスだけではない、ファンあってのベースボールの文化がありますね」

5月12日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じた山本は、「こんなことのあるのもプロの世界」と自分に言い聞かせて前を向いたが、

「ファンのみなさんの前で直接お礼を言える機会があればよかった」

心残りも吐露していた。

DeNAファンは球団ビジネスと割り切れるのだろうか。