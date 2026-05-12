犬が「飼い主を舐める」心理5選

1.「遊んで！」「お腹空いた」という要求

前足をかけてきたり、じっと見つめながら舐めてきたりする場合は、何かをしてほしいという「おねだり」のサインかもしれません。

散歩の時間だったり、ご飯の催促だったりと、自分の欲求をアピールしています。以前、舐めた時に飼い主が構ってくれたりおやつをくれたりしたことを学習している場合も多いです。愛犬が何を求めているのか、周囲の状況を確認して汲み取ってあげましょう。

2.「大好き！」を伝える愛情表現

犬が飼い主の顔や手を優しく舐めるのは、心から信頼している証拠です。これは「あなたは私の大切なリーダーです」「大好きだよ」という親愛の情を伝える挨拶のようなものです。

特に帰宅した時に激しく舐めてくる場合は、離れていた寂しさが埋まり、会えた喜びが爆発している状態です。飼い主に対して最大限の敬意と愛情を表現している、とてもポジティブな行動と言えます。

3.飼い主の情報を集めている

犬の嗅覚と味覚は非常に鋭く、舐めることで飼い主の体調や、どこで何をしていたかという情報を収集しています。外出先で他の動物に触れたり、美味しいものを食べたりした後の匂いは、犬にとって興味深いニュースのようなものです。

また、飼い主の汗に含まれる成分から、ストレスの状態や気分の変化まで感じ取ることがあります。舐めることで、大好きな飼い主のことをより深く知ろうとしているのです。

4.自分や飼い主を落ち着かせようとしている

犬が自分の足を執拗に舐めたり、飼い主の手をゆっくり舐め続けたりする時は、不安や緊張を感じている可能性があります。

舐める動作には脳をリラックスさせる効果があるため、自分を落ち着かせようとする「カーミングシグナル」という合図として使われます。

もし愛犬の耳が後ろに倒れていたり、体がこわばっていたりする場合は、周囲に怖がるものがないか確認し、安心できる環境を作ってあげることが大切です。

5.塩分や食べ物の匂いに反応している

単純に、飼い主の肌についている「味」に興味があるケースもよくあります。人間の汗には塩分が含まれており、それを好んで舐める犬は少なくありません。また、料理をした後や食事の後に手に残った食べ物の香りに引き寄せられていることもあります。

この場合、愛情表現というよりは「美味しそうな匂いがするぞ」という好奇心による行動です。スキンケア用品や香水の匂いを嫌がって舐め取ろうとすることもあるので注意しましょう。

しつこく舐めてくる時の適切な対応

一度その場を離れて「無視」をする

犬がしつこく舐めてくるとき、声をかけて反応したり、手で押し返したりすると、犬は「遊んでくれている！」と勘違いして余計にエスカレートすることがあります。

一番効果的なのは、舐め始めたら黙って立ち上がり、別の部屋へ行くなどして完全に無視することです。「舐めると大好きな飼い主がいなくなる」と学習させることで、徐々にしつこい行動が減っていくようになります。

「お座り」などの指示を出して気をそらす

舐めるのをやめさせたいときは、別の指示を出して脳を切り替えさせましょう。「お座り」や「待て」といった得意なコマンドを出します。指示に従うことができたら、しっかり褒めてあげてください。

こうすることで、犬は「舐める」という選択肢から「指示に従う」という選択肢へ意識を移すことができます。罰を与えるのではなく、正しい行動へ導いてあげることが、スムーズなしつけの近道となります。

おもちゃやガムを活用する

退屈しのぎや、口寂しさから舐め続けてしまう犬には、代わりになるものを与えるのが効果的です。噛み応えのあるおもちゃや、長持ちする犬用のガムなどを与えることで、舐めたい欲求をそちらにそらしてあげましょう。

特に、知育玩具など頭を使いながら遊べるものを用意すると、犬の満足度が高まり、飼い主を執拗に舐める必要がなくなります。エネルギーを正しく発散させてあげることが大切です。

日頃の運動量やコミュニケーションを見直す

もし愛犬がずっと舐め続けてくるなら、それは運動不足やコミュニケーション不足によるストレスのサインかもしれません。散歩の時間を少し延ばしたり、室内で一緒に遊ぶ時間を増やしたりして、愛犬の心を満たしてあげましょう。

日中の活動でしっかり疲れさせてあげれば、家の中ではリラックスして過ごせるようになります。愛犬との向き合い方を見直すことで、困った行動が自然と落ち着くことも多いのです。

注意が必要な「舐める」サイン

愛犬が自分の体の一部をずっと舐めていたり、皮膚が赤くなっている場合は、心の病気や体の不調が隠れているかもしれません。単なる癖だと放置せず、普段と違う様子がないかチェックしましょう。

また、人間への感染症のリスクを避けるためにも、特に顔周りを舐めさせるのはほどほどにするのが安心です。愛犬と健康に過ごすために、衛生面でのルールも決めておきましょう。

まとめ

犬が舐める行動には、深い愛情や大切な訴えが込められています。まずは愛犬が何を伝えたいのかを理解し、優しく受け止めてあげましょう。

ただし、しつこい時はルールを決めて対応することが、お互いにとってストレスのない幸せな関係に繋がります。この記事を参考に、愛犬との絆をより一層深めていってくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)