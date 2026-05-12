イングランド・プレミアリーグのウェストハム所属のイングランド代表ＭＦジャロッド・ボーウェン（２９）の来季の去就がスポットライトを浴びている。

英大衆紙『デイリー・メール』が掲載した記事によると、貴重な左利きのストライカーに対し、リバプールを始め、ニューカッスル、エバートンが獲得の興味を示しているという。

まずリバプールは今季限りでモハメド・サラーが退団することが決定。長年チームの得点源となっていたエジプト王の後継に２０２３−２４年シーズンに１６ゴールを奪取したボーウェンを指名。またニューカッスルはイングランド代表ＭＦのゴードンが移籍確実とみられ、こちらも即戦力となるボーウェンに大きな興味を示している。

さらにはハル・シティからボーウェンを獲得した元恩師のモイズ監督が指揮するエバートンも争奪戦に名乗りを上げる構えを見せているという。「メール」紙によると、もしもウェストハムが降格を逃れても「これらの３クラブはボーウェン獲得の意向」と報道。移籍金は６０００万ポンド（約１３０億８０００万円）が基準となるとみられている。