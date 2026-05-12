【あす13日から】天王寺ミオで『パンまつり』開催 人気ベーカリーが集結へ＜概要＞
大阪の大型ショッピングセンター「天王寺ミオ」は、最注目のベーカリーが集まる『春のミオパンまつり』を、あす13日から開催する。
【画像】『春のミオパンまつり』出店店舗・スケジュール一覧
第13回目となる今回は、これまでの人気店に加え、天王寺エリア初出店店舗を含む話題のベーカリー4店舗が登場。本場フランスの製法を取り入れたベーカリーや、フレンチシェフが手掛ける一品、天然酵母にこだわった個性豊かなパンなど、多彩なラインナップがそろう。
2025年12月に関西エリア初出店を果たした「BOUL’ANGE（ブールアンジュ）」をはじめ、激戦区・京都発の「fiveran（ファイブラン）」、大阪・福島に店舗を構える隠れ家的名店「omarabakery（オマーラベーカリー）」などが、天王寺エリア初登場。
期間中は14店舗が入れ替わりで出店し、普段は予約販売を行う人気店など、気軽には味わえないパンを楽しめる貴重な機会となる。
■開催情報
【名称】春のミオパンまつり
【開催日】2026年5月13日〜6月2日
【開催場所】天王寺ミオ本館1階 ミオセントラルスクエア
【開催時間】11:00〜19:00
【画像】『春のミオパンまつり』出店店舗・スケジュール一覧
第13回目となる今回は、これまでの人気店に加え、天王寺エリア初出店店舗を含む話題のベーカリー4店舗が登場。本場フランスの製法を取り入れたベーカリーや、フレンチシェフが手掛ける一品、天然酵母にこだわった個性豊かなパンなど、多彩なラインナップがそろう。
期間中は14店舗が入れ替わりで出店し、普段は予約販売を行う人気店など、気軽には味わえないパンを楽しめる貴重な機会となる。
■開催情報
【名称】春のミオパンまつり
【開催日】2026年5月13日〜6月2日
【開催場所】天王寺ミオ本館1階 ミオセントラルスクエア
【開催時間】11:00〜19:00