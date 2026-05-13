意外と知らないチェルノブイリ原発事故の真実。「この世で最悪の汚れ仕事」を強いられた作業員たち
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竹田恒泰氏が「チェルノブイリ原発事故の悲惨さ！事故から40年！」を公開した。1986年に発生した原発事故から40年という節目に、当時のソ連政府による隠蔽体質と、防護装備もないまま現場へ投入された人々の悲惨な実態について解説した。
竹田氏はまず、チェルノブイリ原発事故の事故レベルが、福島第一原発と同じ最高レベルの「7」であることに触れた。「福島の場合は原子炉格納容器が吹っ飛ぶということがなかった」と対比させ、チェルノブイリは爆発によって炉心が完全に露出する深刻な事態であったと説明した。
事故処理においては、「リクビダートル」と呼ばれる処理作業員として、原発の知識を持たない若い兵士たちが何万人も現場に投入された。竹田氏はこの手作業による除染作業を「この世で最悪の汚れ仕事」と表現し、多くの人が犠牲になったと語る。さらに、当時の新聞記事を読み上げ、爆発直後に現場へ向かった消防隊員の過酷な状況を紹介。チェルノブイリ原発は黒鉛減速炉であり、「巨大な鉛筆の芯」のように炉内が黒鉛で満たされている。爆発で飛散した黒鉛を素手で掴んでしまった消防隊員は、深刻な放射線障害を負ったという。
また、医療現場でも医師や看護師が「布マスク」程度で被曝患者の対応にあたり、次々と犠牲になったことが明かされた。竹田氏は「何の防護もない中、放射線飛び交う中、無防備な体で作業させられた」と、若者を次々と投入した当時の国の対応を批判。生き残った人々が住むウクライナの団地が、昨今のロシア軍による無人機攻撃に晒されている現状にも言及し、40年が経過した今も終わらない悲劇の連鎖を浮き彫りにして締めくくった。
竹田氏はまず、チェルノブイリ原発事故の事故レベルが、福島第一原発と同じ最高レベルの「7」であることに触れた。「福島の場合は原子炉格納容器が吹っ飛ぶということがなかった」と対比させ、チェルノブイリは爆発によって炉心が完全に露出する深刻な事態であったと説明した。
事故処理においては、「リクビダートル」と呼ばれる処理作業員として、原発の知識を持たない若い兵士たちが何万人も現場に投入された。竹田氏はこの手作業による除染作業を「この世で最悪の汚れ仕事」と表現し、多くの人が犠牲になったと語る。さらに、当時の新聞記事を読み上げ、爆発直後に現場へ向かった消防隊員の過酷な状況を紹介。チェルノブイリ原発は黒鉛減速炉であり、「巨大な鉛筆の芯」のように炉内が黒鉛で満たされている。爆発で飛散した黒鉛を素手で掴んでしまった消防隊員は、深刻な放射線障害を負ったという。
また、医療現場でも医師や看護師が「布マスク」程度で被曝患者の対応にあたり、次々と犠牲になったことが明かされた。竹田氏は「何の防護もない中、放射線飛び交う中、無防備な体で作業させられた」と、若者を次々と投入した当時の国の対応を批判。生き残った人々が住むウクライナの団地が、昨今のロシア軍による無人機攻撃に晒されている現状にも言及し、40年が経過した今も終わらない悲劇の連鎖を浮き彫りにして締めくくった。
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