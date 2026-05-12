「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手が今季２勝目を懸けて先発。０−１の三回は１死満塁の危機を無失点で切り抜けた。

この回は先頭のロドリゲスに対して投球直後にバランスを崩す場面が。カウント２−２からの５球目を投げた後、一塁方向に倒れかけた。フルカウントとなり四球を与えた。次打者の李政厚に対してもバランスを崩す場面があったが、フルカウントから空振り三振。その際に二盗を許し、続くアラエスの右前打で一、三塁に。シュミットへは死球で１死満塁とピンチを広げた。

ここでディバースは浅い右飛で２死に。ラモスを三ゴロに打ち取ってなんとかピンチを切り抜けた。佐々木がベンチに戻ると、大谷がお尻をポンッ。他の選手からもハイタッチでたたえられた。

佐々木は初回、打者３人をすべて左飛に打ち取って７球で三者凡退発進。二回は強打者のディバースに右中間へ先制被弾。次打者にも安打を許したが、その後は３者連続空振り三振に仕留めたは。

佐々木は当初９日のブレーブス戦に登板する見込みだったが、エース格のスネルが左肩痛から復帰したため、スライドする形で８日間の調整をへて７度目のマウンドに立つ。

前回２日のカージナルス戦は自己最長６回、同最多１０４球を投げて３失点。先発の役割でもあるクオリティスタートを達成したが、打線の援護がなく、３敗目を喫した。