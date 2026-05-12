有村架純、ストイックななかやまきんに君が目標に「ヘルシーな人間になれたら」
俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。
【写真】“パワー”をこめたなかやまきんに君＆笑顔の有村架純
きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気がします」と“パワー”の詰まったコップを持ち、おいしそうにグビグビ飲んでいた。
今後の目標を語ることに。きんに君は「70歳になっても、80歳になっても筋トレを続けてボディビルという競技をやり続けたい。80歳になっても、皆さんにパワーを届けられるように頑張りたい。パワー」と即答した。そんな姿を真横で見た有村は「なかやまきんに君さんのストイックさを見習って私も長くお芝居のお仕事ができるように向上心を持ちながら過ごしていきたい。ヘルシーな人間になれたら」と話していた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。
【写真】“パワー”をこめたなかやまきんに君＆笑顔の有村架純
きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気がします」と“パワー”の詰まったコップを持ち、おいしそうにグビグビ飲んでいた。
今後の目標を語ることに。きんに君は「70歳になっても、80歳になっても筋トレを続けてボディビルという競技をやり続けたい。80歳になっても、皆さんにパワーを届けられるように頑張りたい。パワー」と即答した。そんな姿を真横で見た有村は「なかやまきんに君さんのストイックさを見習って私も長くお芝居のお仕事ができるように向上心を持ちながら過ごしていきたい。ヘルシーな人間になれたら」と話していた。
有村は伊藤園CMキャラクターとして、なかやまきんに君は「純国産」応援団長として参加。会見では、伊藤園のグローバル展開のビジョンとして、2041年までに世界100カ国・地域での展開を狙い、日本の茶業界を盛り上げる。