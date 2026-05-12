トヨタ自動車は１１日、インドでの生産を担う合弁会社の新工場を西部マハラシュトラ州に建設し、２０２９年前半の稼働開始を目指すと発表した。

新型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）を生産する。２６年に稼働予定の工場を含めてインドで４か所目の工場となり、生産能力は年５０万台規模に拡大する。

新工場ではインド国内向けのほか、周辺国への輸出も視野に入れている。トヨタは工場建設の目的について「今後の需要拡大や市場変化に柔軟に対応するため」としている。

トヨタは現在、インドの２工場でＳＵＶ「アーバンクルーザーハイライダー」「イノーバハイクロス」など年４０万台を生産。２５年度は世界全体（９８９万台）の４％を占めた。インドでは２５年１０月から自動車関連の減税があったことも追い風となり、販売台数は前年度比２１％増の３７万台と大きく伸びている。

旺盛な需要に対応し、２６年には南部カルナタカ州で３か所目の工場を稼働させる予定で、生産能力の増強を図る。人口が１４億人を超えるインドは今後も需要の伸びが見込まれる有望市場である上、中東やアフリカにも近く輸出拠点としての役割も期待できる。

インドでシェア（市場占有率）トップのマルチ・スズキは生産能力を３０年以降に４００万台に引き上げる目標を掲げている。トヨタやスズキの動きに連動するように、自動車部品メーカーも相次いで工場の新設・拡張を決めている。