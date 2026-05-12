【銀河の一票】選挙資金1000万円に「足りません」…茉莉の説明に「5000万もかかるんだ、、!?!?」「ほー供託金はそういうことなんか」第4話
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第4話が11日に放送された。以下ネタバレを含みます。
【銀河の一票】第2幕から登場…“選挙の天才”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
あかりがついに都知事選への立候補を決意。だが、地盤も知名度もなく、政治経験もまったくないため、一から政治を学ぶことになる。茉莉から大量の本や資料を渡され、猛勉強をすることに。
一方、茉莉は「選挙の天才」とあがめる五十嵐隼人（岩谷健司）に協力を求めることに。茉莉の父で与党幹事長・星野鷹臣の元秘書で、2年前にも市長選で無名の新人候補を圧勝に導いた。しかし、鷹臣から切られ、現在は実家で日雇いの斡旋や支援相談などを行う困りごと相談所をしていた。
協力を頑なに断る五十嵐だったが、あかりの人柄、言葉に触れ、そして、これまで手助けをしてきた人たちからも背中を押され、協力することを決意。事務所として実家の銭湯を、自身が受け取った供託金も預け、ともに都知事選を戦うことを誓う。
第4話では、あかりが政治を勉強するにあたり、茉莉が選挙について説明するシーンが登場。現在、“チームあかり”の選挙資金約1000万円。「大金だ」と驚くあかりに対して茉莉は「足りません」ときっぱり。茉莉が提示した選挙費用の目標金額は5000万円。その最初に記載されているのが300万円の供託金。「出馬の際、法務局に預けるお金です。有効投票数のうち、10％を獲得できなければ没収。前回の都知事選では候補者52名中、49名は没収されました。供託金は覚悟の表明とも言われています。売名目的や遊び半分での立候補の乱立を防ぐための制度です」と説明した。
この説明に視聴者は「供託金て没収されんの!?」「いやーすごく分かりやすい説明」「ほー供託金はそういうことなんか」「供託金マジでクソシステム」「5000万もかかるんだ、、!?!?」といったコメントを寄せられた。
【銀河の一票】第2幕から登場…“選挙の天才”
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
一方、茉莉は「選挙の天才」とあがめる五十嵐隼人（岩谷健司）に協力を求めることに。茉莉の父で与党幹事長・星野鷹臣の元秘書で、2年前にも市長選で無名の新人候補を圧勝に導いた。しかし、鷹臣から切られ、現在は実家で日雇いの斡旋や支援相談などを行う困りごと相談所をしていた。
協力を頑なに断る五十嵐だったが、あかりの人柄、言葉に触れ、そして、これまで手助けをしてきた人たちからも背中を押され、協力することを決意。事務所として実家の銭湯を、自身が受け取った供託金も預け、ともに都知事選を戦うことを誓う。
第4話では、あかりが政治を勉強するにあたり、茉莉が選挙について説明するシーンが登場。現在、“チームあかり”の選挙資金約1000万円。「大金だ」と驚くあかりに対して茉莉は「足りません」ときっぱり。茉莉が提示した選挙費用の目標金額は5000万円。その最初に記載されているのが300万円の供託金。「出馬の際、法務局に預けるお金です。有効投票数のうち、10％を獲得できなければ没収。前回の都知事選では候補者52名中、49名は没収されました。供託金は覚悟の表明とも言われています。売名目的や遊び半分での立候補の乱立を防ぐための制度です」と説明した。
この説明に視聴者は「供託金て没収されんの!?」「いやーすごく分かりやすい説明」「ほー供託金はそういうことなんか」「供託金マジでクソシステム」「5000万もかかるんだ、、!?!?」といったコメントを寄せられた。