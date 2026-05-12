『リボーン』第5話 “光誠”高橋一生、平成に生きる光誠の“影武者”として重要な交渉に挑む
高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が12日の今夜放送される。
【写真】“平成に生きる光誠”に変装する光誠（高橋一生）『リボーン』第5話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
■第5話あらすじ
あかり商店街が一大行事である春祭りに向けて動き始める。英人に転生した光誠は全く関心がない中、祭りの実行委員長に任命されて困惑。しかも商店街の人たちの意見がぶつかり話はまとまらず、準備は一向に進む気配がない。
そこへ、妹の英梨（横田真悠）と友野（鈴鹿央士）が英人に助けを求めにやってくる。NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書である英梨の手違いでこの時代に生きる根尾光誠が海外出張に行ってしまったため、光誠に瓜二つの英人に影武者として交渉に臨んでほしいというのだ。英人は祭りから抜け出せるチャンスとばかりに快諾。英人の中に入った光誠が、まさかの“根尾光誠”を演じて交渉に臨むことになる。
転生前に交渉を成功させた際の記憶を呼び起こし、その通りに再現すれば問題ないと考えていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶とは異なる発言が飛び出し焦る英人。さらに、篠宮から投げかけられた質問の答えに詰まってしまったことで、交渉の雲行きが怪しくなる…。
一方、英人の浮気を疑う池谷更紗（中村アン）は英人を尾行したところ、ある場面に遭遇する。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
【写真】“平成に生きる光誠”に変装する光誠（高橋一生）『リボーン』第5話より
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
あかり商店街が一大行事である春祭りに向けて動き始める。英人に転生した光誠は全く関心がない中、祭りの実行委員長に任命されて困惑。しかも商店街の人たちの意見がぶつかり話はまとまらず、準備は一向に進む気配がない。
そこへ、妹の英梨（横田真悠）と友野（鈴鹿央士）が英人に助けを求めにやってくる。NEOXISの自社ビル用地の重要な交渉が控える中、秘書である英梨の手違いでこの時代に生きる根尾光誠が海外出張に行ってしまったため、光誠に瓜二つの英人に影武者として交渉に臨んでほしいというのだ。英人は祭りから抜け出せるチャンスとばかりに快諾。英人の中に入った光誠が、まさかの“根尾光誠”を演じて交渉に臨むことになる。
転生前に交渉を成功させた際の記憶を呼び起こし、その通りに再現すれば問題ないと考えていたが、交渉相手である不動産会社の社長令嬢・篠宮愛（星野真里）から記憶とは異なる発言が飛び出し焦る英人。さらに、篠宮から投げかけられた質問の答えに詰まってしまったことで、交渉の雲行きが怪しくなる…。
一方、英人の浮気を疑う池谷更紗（中村アン）は英人を尾行したところ、ある場面に遭遇する。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。