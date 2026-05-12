大阪市中央区の阪神高速の入り口付近で、10日夜、ビルの外壁が崩れ、その影響で折れた道路標識がタクシーを直撃しました。運転手が、当時の恐怖を語りました。

■商業ビルの外壁崩れ…道路標識を倒し走行中のタクシーに

道路にはがれきが散乱し、近くには倒れた標識。

タクシーの前方部分にもがれきが乗り、フロントガラスには大きなヒビが入っているのがわかります。

10日夜、大阪市中央区の阪神高速・高麗橋の入り口付近で、商業ビルの外壁が崩落。落下した外壁が道路標識を倒し、走行中のタクシーにぶつかりました（警察による）。

◇

崩落の瞬間について、被害にあったタクシーの運転手は…。

被害にあったタクシー運転手

「なにが起きたかわからんかった。ものすごい音でしたよ。ゴンゴンゴン、バラバラバラ…いうから。入った途端バラバラバラーっとタイルが降ってきてるから。なにかわからんから『うわー』いいながら前いったら、ポールが後から倒れてきた。でかいポールが」

「（ケガをした足を見せながら）ここにあたったんだけど、サポーターしてるからよかった。よう生きてたな思います。もう中もめちゃくちゃやし」

当時、タクシーには女性の客が乗っていて、病院に搬送されました。

◇

一夜明けた11日午前も、規制線が張られていたビルの周辺。

高麗橋入り口では、10日夜から復旧作業や安全確認のため閉鎖が続いていましたが、11日午後7時半に解除されたということです。

警察は、なぜビルの外壁が崩落したのか、原因を調べています。

（5月11日放送『news zero』より）