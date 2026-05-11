補助金を利用すればガソリン車の軽ハイトワゴンより安く買える可能性も!?

ホンダは2026年4月10日、小型5ドアスポーツEV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を同年5月下旬に発売すると発表しました。

スーパーワンはAセグメントの小型EVで、グランドコンセプトに「e：Dash BOOSTER」を掲げています。日常の移動を「刺激的で気持ちの高ぶる体験」へと進化させることを目指した1台です。

【画像】これがホンダの新型“ちいさなスポーツカー”「スーパーワン」です！ 画像で見る（30枚以上）

車名には、従来のEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値を届けたいという思いが込められています。

外観では、迫力のあるブリスターフェンダーや大開口のロアグリルを持つエアロバンパーが目を引きます。リアビューもテールゲートスポイラーやワイドバンパーを採用し、アグレッシブな雰囲気を演出しています。

ホンダが1980年代に展開したコンパクトカー「シティ」のホットモデル「シティターボII（通称：ブルドッグ）」を想起させるデザインは、往年のホンダファンにとって懐かしさと新鮮さが絶妙に融合した仕上がりといえるでしょう。

走行性能面では、「N-ONE」などNシリーズの軽自動車で培ってきた軽量プラットフォームをベースに、トレッドを拡大してワイドなスタンスを実現。軽快さと安定感を両立した力強い走りが可能になっています。

薄型バッテリーを床下中央に配置し、重量物の集中化と低重心化を図ることで、車両重量は国内販売の乗用EVとしてクラス最軽量レベルとなる1090kgを達成しました。

従来の小型ガソリン車を上回る低重心化により、EV特有の重さを感じさせないハンドリングが期待できます。

通常時の最大出力は47kW（約64馬力）で、航続距離はWLTCモードで274kmを確保しました。

スーパーワン最大の特徴のひとつが、専用開発された「BOOST（ブースト）モード」です。

このモードでは出力を最大限に引き出すとともに、「仮想有段シフト制御」と「アクティブサウンドコントロールシステム」が連動し、EVでありながらまるでエンジン車のような迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出します。

電動車ならではの静粛性と、スポーツドライビングの高揚感を同時に楽しめる点は、他のEVにはない魅力です。

インテリアには専用スポーツシートやアナログ計器を再現したトリプルメーターを配置。9インチのHonda CONNECTディスプレイとBOSEプレミアムサウンドシステムも標準装備され、スポーティかつ上質な空間を実現しています。

充電は普通充電（6kW）と急速充電（50kW）に対応しており、AC1500Wの外部給電機能も備えています。アウトドアシーンや非常時の電源としても活躍できる実用性の高さも見逃せないポイントです。

車両本体価格は現時点で未確定ですが、約340万円前後という情報があります。国や自治体の補助金を活用すれば、購入ハードルはさらに下がりそうで、居住エリアによってはガソリンエンジンの軽自動車よりも実質的に安くなる可能性さえあるのです。

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ホンダの販売店に話を聞いたところ、先行予約開始後の反響は非常に好調で、買いたいと即決断される方が多いといいます。

このペースでは、早期に受注停止になる可能性も十分に考えられるでしょう。

新型スーパーワンの購入を検討されている方は、早めにディーラーへ足を運ぶことを強くオススメします。