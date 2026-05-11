グラビアアイドルの松嶋えいみさんが、母の日の10日に自身のインスタグラムを更新。先日、第一子女児を出産したと報告しました。



【写真を見る】【 グラドル・松嶋えいみ 】 第一子女児出産を報告 「急きょ早まり予定帝王切開手術」「いまは母子ともに無事退院」





「ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」「私も逆子で産まれてきたからそんな所から似ちゃったのかな」と綴りました。





「術後数日は産後がこんなに辛いとは…この痛みがずっと続いたらどうしよう…とか考えもしましたが産院スタッフのみなさんの手厚いサポートと美味しいご飯がとても支えになりました」と感謝の気持ちを伝えました。





松嶋さんは、「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます」「何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」と、誓いました。





続けて、「今日は母の日」「自分の妊娠生活･出産を経てこんなにも知らないこと、大変なことが多いのかと身をもって感じ、改めて世の母親たちに尊敬の念を抱きました」と、自身の初産を振り返りました。





松嶋えいみさんは、1992年4月7日生まれで現在34歳。グラビアアイドルとして活躍し、私生活では2024年12月に結婚を発表していました。

【担当：芸能情報ステーション】