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還元率か旅行特典かで選ぶのが正解！学生の特権を最大限に活かせるクレジットカード10選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が「【2026年最新版】学生におすすめのクレジットカード10選！初心者でも失敗しない選び方（ポイント還元率・旅行傷害保険・学生限定特典）【PR】」と題した動画を公開した。動画では、学生のうちからクレジットカードを持つべき理由を解説するとともに、「日常のポイント還元率」と「旅行特典」の2つの軸で、おすすめのカード10枚を厳選して紹介している。



動画冒頭では、若年層のうちからカードを所有する利点として「クレジットヒストリーを積めること」や「学生・20代は特典で優遇されやすいこと」などを挙げた。



続いて、「日常のポイント還元率を重視する人向け」として6枚のカードをピックアップ。代表例として「楽天カードアカデミー」を紹介し、幅広い楽天のサービスで優遇還元を受けられる魅力を解説した。また、「三井住友カードNL」や「Oliveフレキシブルペイ」については、対象のコンビニや飲食店で最大20%還元となる点に触れ、サブスクリプションや携帯電話料金を自分で支払う学生に推奨している。「何も考えず常時1.2%の高還元」を受けたい人には「リクルートカード」を挙げ、モバイルSuicaへのチャージでもポイントが還元される実用性を高く評価した。



一方、「旅行特典重視の人向け」としては4枚を紹介。「JALカードnavi」は在学中の年会費が無料である上に、マイルが通常の2倍貯まる特典が自動付帯する点を強調した。さらに、少ないマイル数で特典航空券と交換できる独自の割引制度を挙げ、「貯めると使うの両面で破格の優遇を受けられる」と絶賛している。また、海外旅行に行く機会が多い学生には、海外利用額の4%がキャッシュバックされる「学生専用ライフカード」を提案した。



総括として、自分のライフスタイルやお金の使い方を見極めて選ぶ重要性を示唆。還元率重視の堅実派から旅行好きのアクティブ派まで、学生ならではの特権をフル活用できる1枚を見つけるための有益な指南書となっている。