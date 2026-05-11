物語コーポレーション<3097.T>は３日ぶりに急反騰し、ストップ高となる前営業日比７００円高の４９０５円に買われた。前週末８日の取引終了後、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算を発表した。売上高は１１２１億３００万円（前年同期比２１．０％増）、営業利益は９１億２５００万円（同３１．４％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。営業利益の通期計画（１０７億７１００万円）に対する進捗率は約８５％になった。



第３四半期累計の直営店における国内既存店売上高は前年同期比３．９％増だった。焼肉カテゴリーやラーメンカテゴリー、ゆず庵カテゴリーが来客数、客単価ともに伸長した。また、海外４７店舗を含む９５店舗の新規出店も業績に寄与した。



出所：MINKABU PRESS