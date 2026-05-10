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新NISAで損したくない50代60代必見、本家・英国ISAの歴史から学ぶ「現金比率が高すぎる」などの落とし穴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

金融系YouTuberのラプトル博士が、YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」で「【50代60代必見!!】英国ISAから学ぶ新NISAの3つの落とし穴！私たちが資産を増やすために絶対にやるべきことを徹底解説！」と題した動画を公開した。新NISAのモデルとなった英国ISAの25年以上にわたるデータから、50代・60代が陥りやすい「3つの落とし穴」と、資産を増やすための最適解を解説している。



英国ISAは1999年にスタートし、ITバブル崩壊やリーマンショックなどあらゆる相場を経験してきた。博士によれば、ISAだけで1億円以上を築いた「ISAミリオネア」は5000人以上存在するものの、利用者全体から見ればわずか0.7％に過ぎないという。増えた人と増えなかった人の差を分析することで、新NISAにおける明確な行動指針が見えてくると説く。



博士は資産が増えなかった人の特徴として、「3つの落とし穴」を指摘した。1つ目は「現金比率が高すぎる」こと。英国のISA利用者の65％が現金型のみを利用しており、株式運用のチャンスを逃すだけでなく、インフレによって実質的な購買力が目減りしているという。2つ目は「拠出額が少なすぎる」ことであり、少額の投資では複利の効果を十分に得られないと語った。



3つ目は、自国の株式に偏る「ホームバイアス」である。英国株に偏重した結果、米国株などに比べて大幅にリターンを取り逃がした歴史がある。博士は日本の新NISA利用者にも同様の傾向が見られると指摘し、成長投資枠の上位銘柄が国内個別株に偏っている現状に警鐘を鳴らした。



一方で、成功者の共通点として「平均約22年の長期運用」や「米国・全世界への国際分散」を挙げた。運用期間が限られている50代・60代に向けては、「必要以上の現金を見直す」「ライフイベントの落ち着きを活かして入金力を上げる」といった対策を提示。「今この瞬間の行動から始まっている」と語り、後悔しない資産運用のための行動を強く促した。