セキュリティ意識の高まりと共に、家庭向けのスマートロックの需要が高まっています。お手軽に導入できる後付けタイプの製品も増えていますが、なかでも「Nature Lock（ネイチャーロック）」は機能性の高さで注目に値するアイテムです。

「探す」アプリ対応で機能アップ

Image: Nature

Nature Lockは、専用スマートキー「Nature Key（ネイチャーキー）」と一緒に使用されます。従来のスマートロックは鍵を持ち歩かないことを前提にしていましたが、ユーザーには締め出しへの不安から鍵を手放せないという人が少なくありません。そこでNature Lockは、専用スマートキーを鍵と共に持ち歩く設計になっています。

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Nature Lockはハンズフリー解錠に対応しており、Nature Keyを携帯してドアの前に立つと、帰宅を検知して自動で解錠してくれます。荷物が多かったり、お子さんを抱えていたりと、手が塞がっているときに鍵を探す手間がなくてかなり便利です。もちろんオートロックも使用でき、設定した時間（直後、あるいは5〜300秒で設定可能）が経過すると自動で施錠します。

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またNature KeyはAppleの「探す」アプリに対応しており、紛失時には地図上で位置を特定し、アラーム音により居場所を探すことができます。「Nature Home」アプリから無効化することもできるので、紛失時も第三者による悪用を防ぐことも可能です。さらに別売のスマートリモコン「Nature Remo」を併用すると、アプリを介して遠隔からの解錠・施錠、施錠の状態確認、プッシュ通知などの機能も使えます。

「探す」アプリに対応したことで、セキュリティのレベルと利便性は大きく向上しています。お子さんがいるご家庭でも安心して使えそう。価格はNature LockとNature Keyのセットで3万2800円。取り付けやセットアップも簡単ですし検討の価値は十分あるでしょう。

Source: Nature