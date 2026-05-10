贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、ハーブやチーズの香りが広がる、しょっぱい系のクッキー缶。甘いクッキーとはひと味違う、“おつまみ感覚”で楽しめる上品なおいしさに注目です！

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】味は4種類！

鎌倉レ・ザンジュ「プティ・フール・サレ」

今回手に取ったのは、鎌倉レ・ザンジュの「プティ・フール・サレ」。フランス産ゲランド塩を使った、塩味クッキーが楽しめるクッキー缶です。

・「プティ・フール・サレ」￥2851（鎌倉レ・ザンジュ）

●まずはパッケージをチェック！

缶はシンプルで洗練されたデザイン。甘い系クッキー缶の“かわいさ全開”な雰囲気とは違って、どこか大人っぽく落ち着いた印象があります。

個人的には、このシンプルさがかなり好み。食べ終わったあとには、ライブのチケットや大切な思い出の紙ものを入れておきたくなるような、“取っておきたくなる缶”でした。

チーズ、ハーブ、トマト…。フタを開けた瞬間、濃厚な香りが！

フタを開けると、4種類の塩味の効いたクッキー（ゴーダチーズ、バジル、レッドチェダーチーズ、トマト&オレガノ）がずらり。

そして、ふわっと広がるチーズやハーブの香り…！ 甘いクッキー缶とは違う、“おつまみ系ならでは”の食欲をそそる香りにテンションが上がります。

ホロホロ食感と、じんわり広がる余韻が上品

それでは実食タイム！ クッキーは全部で4種類です。

まずいただいたのは、チーズの香りがやさしく広がる「ゴーダチーズ」。ひと口食べると、まろやかなコクとうま味がじんわり広がります。塩気が強すぎないので、とても上品な味わいです。

続いて、「バジル」。フタを開けた瞬間に感じたハーブの香りの正体はこれでした！ 食べた瞬間、爽やかなバジルの風味が口いっぱいに広がって、あと味は意外と軽やか。気づけばもう一枚…と手が伸びてしまうおいしさです。

「レッドチェダーチーズ」は、「ゴーダチーズ」とのコクの違いをぜひ楽しんでほしい一品。より濃厚で奥行きのある味わいで、個人的には4種類の中でいちばんお酒に合いそうだなと思いました。

そして「トマト＆オレガノ」は、セミドライトマトの凝縮されたうま味が印象的。あとからオレガノがふわっと香り、どこかイタリア料理を食べているような感覚になります。

クッキーは全体的に、ホロホロと崩れるやさしい食感。口の中でほどけたあと、チーズやハーブの香りがじんわり広がっていきます。

この“余韻の長さ”がとても印象的で、どこか大人っぽく、上品。甘いものとしょっぱいものを交互に食べる“甘じょっぱループ”が大好きな私にとっては、かなり危険なおいしさでした。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください