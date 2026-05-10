「iPhone Ultra」こと折りたたみiPhoneが、最も分解しやすくて修理しやすい折りたたみスマートフォンになる可能性が浮上しました。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、折りたたみiPhoneには「信じられないほど厳密な基礎設計ロジック」が採用されているとのこと。具体的には他社の折りたたみスマホのような複雑なリボンケーブルを排除しつつ、「本当に高いレベルのモジュール性」を実現していると述べているのです。

折りたたみiPhoneの内部構造は革新的な積層設計になっており、内部スペースのほぼ全体がディスプレイとバッテリーに割り当てられているとInstant Digitalはいいます。さらに、iPhone史上最大のバッテリーを搭載するそう。

折りたたみiPhoneに関しては、「iPhone Air」風のカメラ突起、単一のパンチホール型フロントカメラ、2色のみのカラー展開が噂されています。価格は2000ドル（約31万円※）で、eSIM専用モデルとなるようです。

※1ドル＝約156.8円で換算（2026年5月8日現在）

折りたたみスマホと聞いて、一番気になるのが耐久性。折りたたみiPhoneが修理しやすければ、結構安心して使えるのかもしれません。

Source: MacRumors

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