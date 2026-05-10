「ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ・セミファイナル、サントリー３−０名古屋」（９日、Ａｓｕｅ大阪アリーナ）

２戦先勝方式の男子プレーオフ準決勝第１戦が行われた。昨季覇者でレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、今季限りで退団する日本代表アタッカー・高橋藍主将（２４）らの活躍で同４位の名古屋を３−０で下し、ＲＳ２位の大阪Ｂは同３位のＪ愛知に３−０で退け、それぞれ先勝した。第２戦は１０日に行われる。

高橋藍は何度もほえて気迫をあらわにした。優勝の置き土産を手に入れるべく、サントリーでの最後の戦いが幕を開けた。

第１セットは果敢な守備で躍動。床につきそうなボールを飛び込んで何度も拾い、流れをもたらした。もつれた第２セットは２１−２１でアタックを決めて、終盤でリードを奪う大きな得点をマーク。「エースとしての立場がある。２セット目を取りきったところが（勝利に）つながった」とうなずいた。

今大会前に今季限りでの退団を発表。プレーオフ準決勝が、チームの本拠地である大阪での最後の試合となる。「たくさんの方に会場に来ていただいて、いい環境でやらせてもらえた。皆さんと決勝に行きたい」。頂点をつかみ、有終の美を飾ってみせる。