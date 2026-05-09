声優・シンガーソングライターの楠木ともり、自身初のビルボードライブ公演が決定！

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楠木ともりが、自身初となるビルボードライブ公演を行うことが決定した。

声優としては『チェンソーマン』マキマ役、『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』レン役などで知られ、2019年に『第十三回声優アワード』新人女優賞を受賞。そして、2020年にはアニメ『魔王学院の不適合者』EDテーマ「ハミダシモノ」にてソロアーティストとしてメジャーデビューを果たし、自身で作詞作曲も行う一方、中村未来（Cö shu Nie）、TETSUYA（L’Arc-en-Ciel）、亀田誠治、AAAMYYYなど、さまざまなアーティストとコラボレーションしながら、その多彩な才能を開花させている。バラエティ豊かな楽曲と繊細な表現力を湛えた歌声、その魅力をクラブ会場ならではの親密な空間で余すことなく味わってほしい。

●ライブ情報

楠木ともり Billboard Live 2026

【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026/9/6（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026/9/13（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00

チケット料金

【横浜】

DXシートDUO 22,900-（ペア販売）

DXシートカウンター 10,900-

S指定席 10,900-

R指定席 9,800-

カジュアルセンターシート 10,400-（1ドリンク付）

カジュアルサイドシート 9,300-（1ドリンク付）

【大阪】

BOXシート 22,900-（ペア販売）

S指定席 10,900-

R指定席 9,800-

カジュアルシート 9,300-（1ドリンク付）

チケット情報

2026/5/9（土）正午12:00〜5/17（日）23:59＝SMA VOICE先行抽選（e+）

2026/5/22（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026/5/29（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。

詳細はこちら

https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/

公演に関するお問い合わせ

ビルボードライブ横浜：0570-05-6565

ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722

関連リンク

ビルボードライブ公式サイト

https://www.billboard-live.com/

楠木ともりオフィシャルサイト

https://www.kusunokitomori.com/