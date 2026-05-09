日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の10日（日）の天気
本州付近は高気圧に覆われるでしょう。西日本から北日本は、広い範囲で晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。ただ、北日本では、風がやや強く吹く所がありそうです。また、西日本から北日本は空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。沖縄は、梅雨前線の影響で雨が降るでしょう。

最低気温は全国的に9日（土）より低く、朝はヒンヤリしそうです。日中の気温は、北日本で9日より大幅に高く、仙台や福島など東北でも25℃以上の夏日となる所がありそうです。日中は広く半袖の陽気となりますが、非常に強い紫外線が降り注ぎそうです。日焼け止めクリームや日傘などで対策をしてください。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　7℃（-3　平年並み）
仙台　　　11℃（-3　5月中旬）
新潟　　　11℃（-1　平年並み）
東京都心　14℃（-2　5月中旬）
名古屋　　11℃（-2　4月下旬）
大阪　　　13℃（-1　4月下旬）
広島　　　12℃（-1　4月下旬）
高知　　　12℃（-4　4月下旬）
福岡　　　13℃（-1　4月下旬）
鹿児島　　14℃（-1　4月下旬）
那覇　　　19℃（＋1　4月中旬）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　21℃（＋8　6月上旬）
仙台　　　25℃（＋6　7月上旬）
新潟　　　21℃（＋4　5月中旬）
東京都心　24℃（±0　5月中旬）
名古屋　　25℃（＋2　5月中旬）
大阪　　　25℃（＋3　5月中旬）
広島　　　24℃（＋1　5月中旬）
高知　　　25℃（±0　5月中旬）
福岡　　　24℃（＋1　5月中旬）
鹿児島　　25℃（＋2　平年並み）
那覇　　　23℃（＋2　3月下旬）

■全国の週間予報
西日本から北日本はこの先、高気圧に覆われ晴れる日が多いでしょう。各地で初夏の陽気が続き、九州から関東では25℃以上の夏日となる日が多い見込みです。11日（月）から12日（火）は、北陸でも25℃くらいまで上がりそうです。比較的カラッとした暑さですが、運動会の練習などで体を動かす際は、しっかり水分補給をしてください。沖縄では、梅雨前線の影響で12日ごろにかけて雨が降るでしょう。