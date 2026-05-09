■全国の10日（日）の天気

本州付近は高気圧に覆われるでしょう。西日本から北日本は、広い範囲で晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。ただ、北日本では、風がやや強く吹く所がありそうです。また、西日本から北日本は空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。沖縄は、梅雨前線の影響で雨が降るでしょう。

最低気温は全国的に9日（土）より低く、朝はヒンヤリしそうです。日中の気温は、北日本で9日より大幅に高く、仙台や福島など東北でも25℃以上の夏日となる所がありそうです。日中は広く半袖の陽気となりますが、非常に強い紫外線が降り注ぎそうです。日焼け止めクリームや日傘などで対策をしてください。

予想最低気温（前日差）

札幌 7℃（-3 平年並み）

仙台 11℃（-3 5月中旬）

新潟 11℃（-1 平年並み）

東京都心 14℃（-2 5月中旬）

名古屋 11℃（-2 4月下旬）

大阪 13℃（-1 4月下旬）

広島 12℃（-1 4月下旬）

高知 12℃（-4 4月下旬）

福岡 13℃（-1 4月下旬）

鹿児島 14℃（-1 4月下旬）

那覇 19℃（＋1 4月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 21℃（＋8 6月上旬）

仙台 25℃（＋6 7月上旬）

新潟 21℃（＋4 5月中旬）

東京都心 24℃（±0 5月中旬）

名古屋 25℃（＋2 5月中旬）

大阪 25℃（＋3 5月中旬）

広島 24℃（＋1 5月中旬）

高知 25℃（±0 5月中旬）

福岡 24℃（＋1 5月中旬）

鹿児島 25℃（＋2 平年並み）

那覇 23℃（＋2 3月下旬）

■全国の週間予報西日本から北日本はこの先、高気圧に覆われ晴れる日が多いでしょう。各地で初夏の陽気が続き、九州から関東では25℃以上の夏日となる日が多い見込みです。11日（月）から12日（火）は、北陸でも25℃くらいまで上がりそうです。比較的カラッとした暑さですが、運動会の練習などで体を動かす際は、しっかり水分補給をしてください。沖縄では、梅雨前線の影響で12日ごろにかけて雨が降るでしょう。