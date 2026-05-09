安全走行を支える「左側通行」と信号機の位置が決め手？

日本の道路では車は左側を走り、運転席は右側にあるのが主流です。しかし、鉄道に目を向けると、多くの電車の運転台は進行方向の「左側」に配置されています。なぜこのような違いが生まれたのでしょうか。

【日本ではマイノリティ】運転台が右側にある首都圏の鉄道車両を見る

大きな理由のひとつに、日本の鉄道が基本的に「左側通行」であることが挙げられます。日本の鉄道では、信号機も進行方向左側に設置される例が多いため、運転台を左側に置くことで、前方信号の確認がしやすくなるからです。

また、左運転台は、線路条件によっては側方の見通しが得やすい場面もあり、結果として安全確認のしやすさにつながるという観点もあります。

歴史をさかのぼると、蒸気機関車（SL）の時代にもそのルーツを見つけることができます。蒸気機関車は巨大なボイラーが前方の視界を遮る構造になっており、左側に立つ信号機を見やすくするため、運転台が左側に設けられたとする説があります。

こうした背景が、後の電車などにも左運転台が多い理由のひとつとして語り継がれています。

では、すべての電車が左側なのでしょうか。じつは「中央」や「右側」に運転席がある車両も存在します。

一部の路面電車や特殊な車両では、運転台が中央に配置されています。これらは車体幅の都合や、道路上を走る際に左右両側の視界を均等に確保しやすいといった、運用上の理由から中央配置が選ばれています。

法律の決まりはある？ 運転台が右側にある車両の正体

それでは、右運転台はどのような場合に選択されるのでしょうか。



電車の運転台は必ずしも左側とは限らない？ 画像はイメージ（画像：写真AC）



これは、ホーム監視や運転取扱いの設計など、運用上の要件に合わせて左右が逆転するケースです。たとえば、ワンマン運転を行う路線において、運転士が座ったままホームの乗降客の安全を確認しやすいよう、あえて右側に運転台を配置するといった例が挙げられます。

では、こうした運転席の配置について、法律上の厳格な決まりはあるのでしょうか。

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」では、施設や車両に必要な技術上の基準を定めていますが、じつは運転台の左右位置を一律に指定する条文は存在しません。

つまり運転台の位置は、信号の視認性や乗客の安全確保といった要件を満たすよう、路線や車両ごとの設計思想に基づいて決められているのです。

電車の運転席が左側にあるのは、日本の鉄道環境において最も合理的かつ安全に走るための工夫の結果といえます。次に電車に乗るときは、運転席の位置と線路脇の信号の関係に注目してみると、新しい発見があるはずです。