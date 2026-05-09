○ ドジャース 3−1 ブレーブス ●

＜現地時間5月8日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが東地区首位ブレーブスとの本拠地3連戦を先勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、2試合連続のタイムリーを放って勝利に貢献した。

ブレーブス先発は2024年のサイ・ヤング賞、今季も6勝と好調の左腕セール。初回の第1打席はカウント1-2から外角低めいっぱい、球速98.3マイル（約158.2キロ）のフォーシームに反応できず見逃し三振。3回裏の第2打席はカウント0-1から内角のシンカーで遊ゴロに打ち取られた。

それでも1対1と同点の5回裏、二死二塁の好機で第3打席に立つと、内角ボールゾーンへ食い込む初球シンカーを打って一二塁間突破の勝ち越し適時打。続く6回裏には、元ブレーブスの3番フレディ・フリーマンが4号ソロを放って2点リードに広げた。

ドジャースは先発右腕エメ・シーハンが5回途中1失点で降板した中、リリーフ陣が奮闘。勝ち越し直後の6回表に登板した3番手右腕カイル・ハートは無死一、二塁とピンチを背負ったものの、後続3人を打ち取ってリードを守った。

8回表には5番手右腕ブロック・スチュワートも一死一、二塁と同点の走者を背負ったが、先制打の7番ライリーを空振り三振に斬るなどピンチ脱出。6番手左腕タナー・スコットが9回表を三者凡退で締め、今季3セーブ目を挙げた。