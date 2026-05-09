「無理！難しすぎる」番組史上最難関のチャレンジに苦戦…ギブアップか！？
「無理！難しすぎる」番組史上最難関のチャレンジに苦戦…ギブアップか！？
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分／※5月9日は深夜2時25分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は「カラーガードを教えてもらおう」に潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが新しいパフォーマンスに挑戦
LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの「高校生コラボ 新パフォーマンスチャレンジ」企画、今回は「カラーガード」を学びます。
「カラーガード」とは、ダンスと旗を組み合わせ、美しさと一体感の芸術点で競うパフォーマンス。全国トップクラスの実力を持つ文京学院大学女子中学校高等学校カラーガード部のみなさんに教えてもらいます。
まずは、本日挑戦するアンジェラ・アキ「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」にのせたパフォーマンスを、カラーガード部のみなさんに見せてもらいます。部長によるポイントは「旗を投げた時の高さとキャッチするタイミングのシンクロ度合が大事」とのこと。お手本を見たリル＆キドフェノは、ダンスの世界観とダイナミックな旗の動きに感動！
…しつつも、「無理！」と難波碧空さん（リル）。「いろんな高校生とコラボさせていただいているけど、これは違う次元の難しさ」とチャレンジ前から弱気⁉ この予感は的中し、これまでの新パフォーマンス挑戦企画の中でも最も苦戦することに！
練習時間は2時間しかない。そこで、実力テストで担当ポジションを決めることに。旗を回転させて投げ上げキャッチする大技「トス」でセンスをチェック。これにより、想像以上にセンスの違いが露呈することに！？
実力テストにより、旗の使い方が上手な5人が「メイン」を担当、次点の6人は「サブ」、そしてなかなか上手く投げられない2人は「旗なしのダンス」を担当することに。
落胆する2人でしたが、カラーガード部コーチによると「実は、このポジションが花形」とのことで俄然やる気に。
一体、誰がどのポジションに選ばれたのか、どんなパフォーマンスを完成させるのかは、今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分／※5月9日は深夜2時25分放送）で！
さらに、来週はリル＋高校生VSキドフェノ＋中学生のチームが、教えてもらったカラーガードでオリジナルパフォーマンス対決！ どんなテーマ＋曲＋オリジナリティでパフォーマンスを披露するのか、一足先にヒントを公開。
両チームの作戦会議に使ったホワイトボードから予想してみて。
リルチームは、リーダー・星那さんが総監督役を務め「じゃあここの振り付け（岡尾）真虎お願い」「イントロは（山田）晃大に任せる」と指示し、メンバーの得意なジャンルを任せるスタイル。中村竜大さん、百田隼麻さん、碧空さんは、アイデアを出し合い、カラーガード部コーチ＆顧問の先生も「私あっちでは思いつかない旗の使い方をして面白い」と絶賛のパフォーマンスに。
キドフェノチームは、「高校生には負けられない」と意気込む中学生とともに、難易度の高い技＆構成に挑むものの、ハイレベル過ぎて大苦戦。これまで見たことのないような弱気な表情を見せるキドフェノの面々…。練習では一度も成功できず、コーチ＆顧問の先生も「絶対に無理…」と口に…。
不安のまま迎えたパフォーマンス披露、ここでもキドフェノが本番の強さを見せる⁉ 2週に渡っての放送をお楽しみに！
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
公式YouTube「ヴィクトリー部！」もチェック！
「ヴィクトリーグ！」公式HP
X：@tx_victoleague
TikTok：@tx_victoleague
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今回は「カラーガードを教えてもらおう」に潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
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LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONの「高校生コラボ 新パフォーマンスチャレンジ」企画、今回は「カラーガード」を学びます。
「カラーガード」とは、ダンスと旗を組み合わせ、美しさと一体感の芸術点で競うパフォーマンス。全国トップクラスの実力を持つ文京学院大学女子中学校高等学校カラーガード部のみなさんに教えてもらいます。
まずは、本日挑戦するアンジェラ・アキ「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」にのせたパフォーマンスを、カラーガード部のみなさんに見せてもらいます。部長によるポイントは「旗を投げた時の高さとキャッチするタイミングのシンクロ度合が大事」とのこと。お手本を見たリル＆キドフェノは、ダンスの世界観とダイナミックな旗の動きに感動！
…しつつも、「無理！」と難波碧空さん（リル）。「いろんな高校生とコラボさせていただいているけど、これは違う次元の難しさ」とチャレンジ前から弱気⁉ この予感は的中し、これまでの新パフォーマンス挑戦企画の中でも最も苦戦することに！
練習時間は2時間しかない。そこで、実力テストで担当ポジションを決めることに。旗を回転させて投げ上げキャッチする大技「トス」でセンスをチェック。これにより、想像以上にセンスの違いが露呈することに！？
実力テストにより、旗の使い方が上手な5人が「メイン」を担当、次点の6人は「サブ」、そしてなかなか上手く投げられない2人は「旗なしのダンス」を担当することに。
落胆する2人でしたが、カラーガード部コーチによると「実は、このポジションが花形」とのことで俄然やる気に。
一体、誰がどのポジションに選ばれたのか、どんなパフォーマンスを完成させるのかは、今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分／※5月9日は深夜2時25分放送）で！
さらに、来週はリル＋高校生VSキドフェノ＋中学生のチームが、教えてもらったカラーガードでオリジナルパフォーマンス対決！ どんなテーマ＋曲＋オリジナリティでパフォーマンスを披露するのか、一足先にヒントを公開。
両チームの作戦会議に使ったホワイトボードから予想してみて。
リルチームは、リーダー・星那さんが総監督役を務め「じゃあここの振り付け（岡尾）真虎お願い」「イントロは（山田）晃大に任せる」と指示し、メンバーの得意なジャンルを任せるスタイル。中村竜大さん、百田隼麻さん、碧空さんは、アイデアを出し合い、カラーガード部コーチ＆顧問の先生も「私あっちでは思いつかない旗の使い方をして面白い」と絶賛のパフォーマンスに。
キドフェノチームは、「高校生には負けられない」と意気込む中学生とともに、難易度の高い技＆構成に挑むものの、ハイレベル過ぎて大苦戦。これまで見たことのないような弱気な表情を見せるキドフェノの面々…。練習では一度も成功できず、コーチ＆顧問の先生も「絶対に無理…」と口に…。
不安のまま迎えたパフォーマンス披露、ここでもキドフェノが本番の強さを見せる⁉ 2週に渡っての放送をお楽しみに！
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