毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

5月9日（土）は放送100回記念として、これまで番組に出演してきた“神様”にまつわるプレゼントが合計100名様に当たる企画を実施。その賞品と“神様”出演時の映像を振り返りながら、応募に必要なキーワード放送内で1文字ずつ発表していった。

＜応募方法＞

1. 「オー！マイゴッド！」の番組公式X （@ohmygod_ntv）をフォロー

2 .放送内で発表した1文字ずつを繋げたキーワードと番組の感想を、番組公式Xでの対象のポストを引用リポストする形で投稿。

※当選者にはXのDMよりご連絡いたします。

7つの賞品の中から、何が当たるかはお楽しみ！締切は5月17日（日）24:00。

放送内で発表したキーワードを確認したい方はTVerで：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

当記事ではそれぞれの賞品をご紹介。

・日本酒 10名様

孝太郎が伝説の杜氏・農口尚彦さんに弟子入りし作ったオリジナルの日本酒。限定8,000本を販売した際には10分で完売した限定ボトルだ。

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・金箔ご朱印帳 5名様

以前の放送で、ヒロミが石川県出身の力士・欧勝海と共に石川県金沢市の老舗金箔専門店「金箔屋さくだ」へ。“金箔移しの神”こと山岸外志枝さんの金を裁断する技を二人も体験した。その「金箔屋さくだ」によるご朱印帳。

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・越冬トマトジュース 10名様

新潟県にある「SOGA FARM」の曽我新一さんが手がける「越冬トマト」で作られたトマトジュース。「全国トマト選手権」のミディアム部門で、日本一となる最高金賞を2年連続受賞したこともあり、ミシュラン掲載の有名店や5つ星ホテルでも使われるトマトによるジュースだ。

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・りんご飴 25名様

行列ができるりんご飴を手がける“りんご飴の神”こと佐々木雄三さんが、りんご飴に合うりんごを求め100軒近くのりんご農家を巡り見つけた青森県南部町にある「留目果樹園」の「シナノゴールド」を使ったりんご飴。

・ディップスタイルコーヒー 20名様

2016年に開催されたバリスタの世界大会で誰でも美味しくコーヒーを淹れられる「4:6メソッド」を提唱し、アジア人初の世界チャンピオンに輝いた粕谷哲さんがオーナーを務める「PHILOCOFFEA」のディップスタイルコーヒー。

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・定番ジェラートセット 10名様

日本一のイタリアンジェラートを決める大会で2位に選ばれ、2021年に世界大会出場を果たした「ATELIER SANTi」の松本愛子さん・松本純さん夫婦。二人とも元公認会計士であり「ジェラートは化学で、感覚でなく数値化できる」（愛子さん）と編み出した材料の黄金比で作られるジェラート。

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・最高級 高原花豆 20名様

1927年創業、京急蒲田駅から徒歩5分「谷口商店」の店主・谷口中さんによる甘納豆。高原花豆は群馬県の吾妻地域で栽培されており、標高800ｍ以上の高地でないと栽培しにくいためとても貴重。日本で最高級品種の豆と言われている豆を使った甘納豆だ。

プレゼントキーワードをもう一度確認したい方はTVerで：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

※応募締切：2026年5月17日（日）24:00