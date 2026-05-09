5月16日(土)放送の「オー！マイゴッド！」は、絶品！肉厚マッシュルームの神様＆全国金賞のジューシーなアスパラガスの神様、降臨！
5月16日(土)午前10時30分から11時25分
【出演者】
MC：ヒロミ、小泉孝太郎
VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」
■料理の脇役から主役の座に！“マッシュルームの神様”が登場！
千葉県香取市で見つけた神様は、年間約2億個を収穫し、その規模は全国のマッシュルームの3割を誇るという生産者の「芳源（よしもと）ファーム」さん。
三代目の菅佐原徹哉さんがこだわっているのはマッシュルームを育てるための「土台作り」。
先進地であるオランダの最新技術を取り入れた栄養豊富な培地で、肉厚で旨味たっぷりなマッシュルームをひと粒ひと粒手摘みして育てている。
そもそも、マッシュルームってどうやって育つの！？
その栽培方法に密着！
なかでも、1万個に1個しかできないという希少な「ギガマッシュルーム」の大きさにヒロミ＆孝太郎も仰天！
「ギガマッシュルーム」を豪快に焼いた肉汁たっぷりの絶品ステーキや、マッシュルームの出汁だけで作った旨味たっぷりの味噌汁も登場！
おなじみの食材のイメージを覆す、マッシュルームに秘められた“実力”をたっぷりお届けします！
■切り口から水が滴るほどジューシー！“アスパラガスの神様”が登場！
埼玉県三郷市で出会ったのは、全国一番のアスパラガスを決める品評会「全国アスパラグランプリ2025」で見事、金賞に輝いた“アスパラガスの神様”石井信行さん。
旬を迎えた神の畑を訪れると、そこに並んでいたのは、極太のアスパラガス！
普通のものとは一線を画し、皮まで柔らかいためピーラーいらずというから驚き！
さらに、切り口から水が滴り落ちるほどの瑞々しさ！
一体なぜ、これほどまでに瑞々しいのか？
その秘密は、従来のアスパラガスの栽培方法とは異なり、手間もコストもおさえながら美味しさを引き出すという、全国でもまだ珍しい画期的な栽培方法にあった。
ヒロミと孝太郎も神のアスパラを実食し、その甘みとジューシーさに驚愕！