5月16日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■料理の脇役から主役の座に！“マッシュルームの神様”が登場！







千葉県香取市で見つけた神様は、年間約2億個を収穫し、その規模は全国のマッシュルームの3割を誇るという生産者の「芳源（よしもと）ファーム」さん。

三代目の菅佐原徹哉さんがこだわっているのはマッシュルームを育てるための「土台作り」。

先進地であるオランダの最新技術を取り入れた栄養豊富な培地で、肉厚で旨味たっぷりなマッシュルームをひと粒ひと粒手摘みして育てている。

そもそも、マッシュルームってどうやって育つの！？

その栽培方法に密着！

なかでも、1万個に1個しかできないという希少な「ギガマッシュルーム」の大きさにヒロミ＆孝太郎も仰天！

「ギガマッシュルーム」を豪快に焼いた肉汁たっぷりの絶品ステーキや、マッシュルームの出汁だけで作った旨味たっぷりの味噌汁も登場！

おなじみの食材のイメージを覆す、マッシュルームに秘められた“実力”をたっぷりお届けします！

■切り口から水が滴るほどジューシー！“アスパラガスの神様”が登場！







埼玉県三郷市で出会ったのは、全国一番のアスパラガスを決める品評会「全国アスパラグランプリ2025」で見事、金賞に輝いた“アスパラガスの神様”石井信行さん。

旬を迎えた神の畑を訪れると、そこに並んでいたのは、極太のアスパラガス！

普通のものとは一線を画し、皮まで柔らかいためピーラーいらずというから驚き！

さらに、切り口から水が滴り落ちるほどの瑞々しさ！

一体なぜ、これほどまでに瑞々しいのか？

その秘密は、従来のアスパラガスの栽培方法とは異なり、手間もコストもおさえながら美味しさを引き出すという、全国でもまだ珍しい画期的な栽培方法にあった。

ヒロミと孝太郎も神のアスパラを実食し、その甘みとジューシーさに驚愕！

