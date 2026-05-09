トリオ解散直後のトンツカタン森本、新YouTubeチャンネルでMC 運営に翻弄される
お笑い芸人・トンツカタン森本が“店長”として良品を厳選する、YouTube上の秘密のセレクトショップ「大人の良品店」チャンネルが8日にオープンした。
【動画】トリオ解散直後…運営に翻弄されるトンツカタン森本
同チャンネルは、独自の背景を持ち、まだ広く知られていない“語られるべき良品”を、店長自らが実際に試しながら忖度なしに判定していく「検証型コマースチャンネル」。
記念すべき初回ゲストとしてスパイシーガーリックの2人を迎え、家庭で手軽にプレスせんべいが作れるマシン「とりあえず潰して焼いてみた2」を徹底検証する。
番組冒頭、数日前にトリオが解散したばかりという、将来に不安を抱えるタイミングで呼び出された森本。そんな状況下でバイヤー兼ディレクターから、「空いた時間で店長になってほしい」と強引なスカウトを受ける。さらに、怒涛のビジネス用語を浴びせられ、運営側の作戦に翻弄されながら、半ば強制的に店長に就任させられるという波乱の幕開けとなった。
検証が始まると、森本店長の困惑をよそに、自由奔放な言動を繰り返すアルバイトに対し、思わず「（彼らの）時給を下げてもいいですか？」と早速ツッコむ場面も。番組では、エビやホタテといった定番食材から、公式推奨（？）のハンバーガーまでを次々とプレス。焼き上がりの衝撃的なビジュアルに一同困惑しつつ、ジョンが「焦げてます」とコメント。最終的には、店長自らが実際に試して感じた“本音”のジャッジを下す。
人生の岐路に立つ森本店長と、うさん臭いバイヤー兼ディレクター、そして自由すぎるアルバイトたちが織りなす、「忖度なしのガチ目利きバラエティ」となっている。
【動画】トリオ解散直後…運営に翻弄されるトンツカタン森本
同チャンネルは、独自の背景を持ち、まだ広く知られていない“語られるべき良品”を、店長自らが実際に試しながら忖度なしに判定していく「検証型コマースチャンネル」。
記念すべき初回ゲストとしてスパイシーガーリックの2人を迎え、家庭で手軽にプレスせんべいが作れるマシン「とりあえず潰して焼いてみた2」を徹底検証する。
検証が始まると、森本店長の困惑をよそに、自由奔放な言動を繰り返すアルバイトに対し、思わず「（彼らの）時給を下げてもいいですか？」と早速ツッコむ場面も。番組では、エビやホタテといった定番食材から、公式推奨（？）のハンバーガーまでを次々とプレス。焼き上がりの衝撃的なビジュアルに一同困惑しつつ、ジョンが「焦げてます」とコメント。最終的には、店長自らが実際に試して感じた“本音”のジャッジを下す。
人生の岐路に立つ森本店長と、うさん臭いバイヤー兼ディレクター、そして自由すぎるアルバイトたちが織りなす、「忖度なしのガチ目利きバラエティ」となっている。