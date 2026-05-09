「やる気が出ない人」が無意識のうちにやっているNG行動・ワースト1
GW明け。全然やる気が出ない。スマホばかり見ていて、ただ時間ばかりがすぎていく――そんな人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
会社を辞めた。しばらく経つと不安で眠れなくなった
30歳でニートになった。
最初の数ヶ月は、それまでできなかったことを片っ端からやった。
行きたかった場所に行き、会いたかった人に連絡する。会社を辞めてよかったと、心の底から思っていた。
でも、それらをやり終えたとき、何もなくなった。
あれだけ欲しかったはずの自由が、少しずつ重たく感じられるようになっていった。
SNSを開けば、結婚した友人の投稿や、夢に向かって動いている同世代の近況が流れてくる。
会社というしがらみから抜け出したはずなのに、今度は自分で自分に点数をつけるようになっていた。
そしてニートになって初めての冬、眠れなくなってしまった。
布団に入っても寝つけず、天井を見ているうちに、ただ不安だけが増えていった。
NG行動ワースト1：「怠けている」「気合いが足りない」と自分を責める
あの頃、自分を責め、どんどん動けなくなっていた。
でも、それは単純に「やる気」の問題だけではなかったのかもしれない。
神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』の中で、こう述べている。
セロトニンは、気分や自尊心、社会的安定感と深く関わるホルモンで、不足すると憂鬱や不安、衝動的な反応が出やすくなるという。
もともと現代人には不足しがちで、そこに日照不足や睡眠不足、人との関わりの少なさが重なると、さらに大きく崩れていく。
当時の私は、その条件をほぼすべて揃えていた。
うまくいかないのは、「怠けているからだ」「気合いが足りないからだ」と思っていたけれど、そういう問題ではなかったのだ。
体調が戻り始めたきっかけは、単純なことだった
あまりにもやることがなくなって、昔買ったカメラを引っ張り出してきた。
近所の植物園の年パスを買い、晴れた日には出かけるようにした。カメラの腕も上がるし、体も動かせる。不思議と気分が落ち着くようになった。
ただ外に出る。それだけのことなのに、少しずつ脳の状態が整っていったように思う。
本書にもこう書かれている。
ちょっとした行動で、気分も回復する
脳の状態が変われば、行動も変わる。
「何か変えなければ」と感じたとき、大きなことをやる必要はないのかもしれない。
ほんの少し行動を変えるだけで、その後の流れは変わっていくのだ。
本書には、「やりたくてもできない」脳の仕組みと向き合い方が、具体的にまとめられている。
動けない自分に悩む人ほど生きるヒントが見つかりそうだ。
（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）