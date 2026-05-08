７日、河南省沁陽市第一幼稚園で笑顔を見せる園児たち。（沁陽＝新華社配信／張新雨）

【新華社北京5月8日】中国では「世界スマイルデー」の8日、笑顔をテーマにした多彩なイベントが各地で行われた。

７日、河北省邯鄲市肥郷区実験中学校の校庭で、笑顔のマークを作る生徒たち。（ドローンから、邯鄲＝新華社配信／郝群英）

７日、江蘇省揚州市の徐凝門街社区（コミュニティー）で、笑顔のカードを手に写真に収まる子どもたち。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）

７日、河北省邯鄲市肥郷区実験中学校の校庭で笑顔を見せる生徒たち。（邯鄲＝新華社配信／郝群英）

７日、山東省淄博市高青県実験小学校で休み時間に笑顔のマークを見せ合う児童。（淄博＝新華社配信／張維堂）

７日、河北省唐山市豊潤区白官屯鎮の福慶寺小学校で笑顔のマークを支える子どもたち。（唐山＝新華社配信／朱大勇）

７日、江蘇省蘇州市の平江実験幼稚園で笑顔を見せる園児たち。（蘇州＝新華社配信／杭興微）