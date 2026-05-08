ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で笑顔広がるイベント 「世界スマイルデー」 中国各地で笑顔広がるイベント 「世界スマイルデー」 中国各地で笑顔広がるイベント 「世界スマイルデー」 2026年5月8日 21時9分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、河南省沁陽市第一幼稚園で笑顔を見せる園児たち。（沁陽＝新華社配信／張新雨） 【新華社北京5月8日】中国では「世界スマイルデー」の8日、笑顔をテーマにした多彩なイベントが各地で行われた。７日、河北省邯鄲市肥郷区実験中学校の校庭で、笑顔のマークを作る生徒たち。（ドローンから、邯鄲＝新華社配信／郝群英）７日、江蘇省揚州市の徐凝門街社区（コミュニティー）で、笑顔のカードを手に写真に収まる子どもたち。（揚州＝新華社配信／孟徳竜）７日、河北省邯鄲市肥郷区実験中学校の校庭で笑顔を見せる生徒たち。（邯鄲＝新華社配信／郝群英）７日、山東省淄博市高青県実験小学校で休み時間に笑顔のマークを見せ合う児童。（淄博＝新華社配信／張維堂）７日、河北省唐山市豊潤区白官屯鎮の福慶寺小学校で笑顔のマークを支える子どもたち。（唐山＝新華社配信／朱大勇）７日、江蘇省蘇州市の平江実験幼稚園で笑顔を見せる園児たち。（蘇州＝新華社配信／杭興微）７日、江蘇省常州市武進区の劉海粟幼稚園で笑顔の絵を見て笑う園児たち。（常州＝新華社配信／陳暐） リンクをコピーする みんなの感想は？