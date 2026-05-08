【ワークマン新商品】注目商品3選を紹介！ 高機能リネンライク半袖シャツ＆撥水ショーツで毎日を快適に
ワークマンのカジュアルライン「DAYS」とアウトドアラインから、夏の必需品となる高機能ウェアをご紹介。デザインと実用性を両立した注目アイテムをチェックしましょう。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼リネンライクドライタッチ半袖シャツ （1500円）
吸汗速乾・接触冷感・UVカット機能を備えた、夏の万能シャツです。ポリエステル100％ながらリネンのような質感を実現し、オフィスワークから旅行まで軽やかに着こなせます。
▼リネンライクドライタッチショートパンツ（980円）
シャツと同素材のショートパンツは、セットアップでの着用もおすすめ。980円というリーズナブルな価格ながら、ひんやりとした接触冷感とさらっとした着心地で、夏のアクティブなシーンをサポートします。
▼レディースバーサタイルショーツ（1500円）
500mlのペットボトルが入る大容量ポケットを含む、計5つのポケットを搭載。高撥水加工で水汚れにも強く、キャンプやスポーツ、水着の上からの着用など、あらゆる場面で活躍する1枚です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
夏の王道！ 「リネンライク」で清涼感をまとうシャリ感のある肌触りでムレにくい「リネンライク」シリーズは、通勤から休日まで幅広く活躍します。
▼リネンライクドライタッチ半袖シャツ （1500円）
吸汗速乾・接触冷感・UVカット機能を備えた、夏の万能シャツです。ポリエステル100％ながらリネンのような質感を実現し、オフィスワークから旅行まで軽やかに着こなせます。
シャツと同素材のショートパンツは、セットアップでの着用もおすすめ。980円というリーズナブルな価格ながら、ひんやりとした接触冷感とさらっとした着心地で、夏のアクティブなシーンをサポートします。
多機能＆大容量！ アクティブ派必見のショーツアウトドアシーンでの利便性を追求した、収納力抜群のショーツもラインナップ。
▼レディースバーサタイルショーツ（1500円）
500mlのペットボトルが入る大容量ポケットを含む、計5つのポケットを搭載。高撥水加工で水汚れにも強く、キャンプやスポーツ、水着の上からの着用など、あらゆる場面で活躍する1枚です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)