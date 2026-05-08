ワークマンから夏の日常を快適にする「リネンライク」シリーズと、機能性抜群の「バーサタイルショーツ」が登場。吸汗速乾や接触冷感、高撥水など、暑い季節にぴったりな機能が満載です。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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ワークマンのカジュアルライン「DAYS」とアウトドアラインから、夏の必需品となる高機能ウェアをご紹介。デザインと実用性を両立した注目アイテムをチェックしましょう。

【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介

夏の王道！ 「リネンライク」で清涼感をまとう

シャリ感のある肌触りでムレにくい「リネンライク」シリーズは、通勤から休日まで幅広く活躍します。

▼リネンライクドライタッチ半袖シャツ （1500円）
吸汗速乾・接触冷感・UVカット機能を備えた、夏の万能シャツです。ポリエステル100％ながらリネンのような質感を実現し、オフィスワークから旅行まで軽やかに着こなせます。

▼リネンライクドライタッチショートパンツ（980円）
シャツと同素材のショートパンツは、セットアップでの着用もおすすめ。980円というリーズナブルな価格ながら、ひんやりとした接触冷感とさらっとした着心地で、夏のアクティブなシーンをサポートします。

多機能＆大容量！ アクティブ派必見のショーツ

アウトドアシーンでの利便性を追求した、収納力抜群のショーツもラインナップ。

▼レディースバーサタイルショーツ（1500円）
500mlのペットボトルが入る大容量ポケットを含む、計5つのポケットを搭載。高撥水加工で水汚れにも強く、キャンプやスポーツ、水着の上からの着用など、あらゆる場面で活躍する1枚です。

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(文:All About ニュース編集部)