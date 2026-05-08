TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演している山中崇のインタビューコメントが公開された。

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本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

山中が演じるのは、田鎖兄弟を長年支えてきた町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝。

脚本を読んだ印象について、山中は「正義と悪といった単純な構図ではなく、『こいつが悪い』『こいつがいい』と割り切れる物語ではない点に惹かれました」と語る。怒りのぶつけどころが分からない、割り切れない感情が丁寧に描かれている点に面白さを感じたと明かした。

演じる茂木については「とてもピュアな人」と分析。「どこか大人になり切れない、『ピーターパン』のような一面があって、いろいろな経験をしてきたんだろうなと感じさせる部分もある」とし、主人公の兄弟とは「友達でありながら、家族のような距離感もある特別な存在」と役柄の関係性を紐解いた。また、油で汚れていく白衣が「これまでの時間や積み重ねを表しているようにも感じられた」とキャラクターの象徴的な部分についても触れている。

役作りに関しては、茂木がどの程度社会になじめていないかという加減を、撮影現場で微調整しながら進めていったという。若い頃から60代までを演じるにあたり、「60代の見せ方にはかなり悩んで、最終的には銀縁の眼鏡をかけることになりました。それと、監督から『猫背な感じで』というリクエストもあったので、そこは意識しています」とこだわりを語った。

田鎖兄弟を演じる岡田将生と染谷将太については、「お二人のお芝居を見せてもらったんですが、本当に画になる」と絶賛。岡田については「すごく気遣いができる方で、真摯に接してくださる」、染谷については「どこか末っ子っぽい自由さがあって、飄々としていながらも愛らしさがある」とそれぞれの印象を明かした。実際に対峙していても本当の兄弟のように見えるといい、「岡田さんの『しっかりしなきゃ』というお兄ちゃんとしての意識がお芝居にも自然と現れていて、そこがすごく面白い」とコメント。

撮影現場の雰囲気については、撮影監督の宗賢次郎がムードメーカーとなり、非常に良い空気が流れているという。また、美術スタッフが作り込んだ「もっちゃん」のセットについても「そこにいるだけで自然と世界観に入れる。ポスターなども30年前と現在とでは微妙に違っていて、そうした積み重ねによって、人物の背景や生活が自然と見えてくる」と感謝を述べた。

新井プロデューサーとはドラマ『Nのために』以来の再会となったが、「新井さんが朝から晩まで撮影現場にいらっしゃること」を特徴として挙げた。その熱意に刺激を受けていると話し、約12年ぶりに声をかけてもらったことへの喜びを語っている。

最後に視聴者に向けて、「真と稔がどうやって事件を解決していくのかという面白さもありますが、それぞれのキャラクターの背景を知っていくとより深く楽しめると思います。茂木と兄弟のシーンのちょっと肩の力が抜けるような空気感や関係性も含めて、楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを送った。（文＝リアルサウンド編集部）