糸井嘉男氏が6日に阪神のイベントに参加した

阪神は6日に甲子園球場で野球振興を目的としたOB会とのコラボイベント「トライアルベースボール」を開催した。掛布雅之氏らを筆頭にレジェンドOBが集結したが、ファンの間では、糸井嘉男氏の現役選手顔負けのシルエットが「一番すごい」と話題になっている。

「トライアルベースボール」には掛布氏のほかにも鳥谷敬氏、桧山進次郎氏らも出席。野球未経験の子どもや保護者も参加できる野球体験イベントやタイガースアカデミー生を対象とした野球教室などが行われた。

その中でも一際目立っていたのが糸井氏だった。2022年限りで現役を引退したものの、筋トレは継続。自身のSNSでもバキバキの肉体を披露している。

44歳のスタイルにファンも驚愕。「糸井さんが一番すごい。恵まれた身体」「今でも現役の阪神の選手より守れそう」「現役選手以上の体格、すぐ現役戻れそうな雰囲気w」「まだHR30本位打てそう笑」「現役時代より現役に見える」「代打で復帰してほしいくらいの肉体」「グラウンドに居ても違和感無い」と驚いている。（Full-Count編集部）