声優・茅野愛衣が沖縄で３軒はしご！沖縄料理＆お酒たちに大満足

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第45回目の今回は、アニメイベントのトークショー出演で訪れた沖縄のお話です。

前乗りの移動中に食べた“空弁”

１月に沖縄で行われたアニメイベント『OKINAWA ANIMATION FESTIVAL 2026』。ダクネス役で出演しているアニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』が参加していて、私もトークステージに出演してきました。

その時の様……飲んで食べて、おいしかったもののことをお伝えします。

移動中に食べた空弁「岩下の新生姜 やみつき弁当」

「岩下の新生姜 やみつき弁当」の中身

イベントのために、前日から沖縄へ。その時、前から一度やってみたかった空弁を。生姜好きにはたまらんお弁当でした！

イベント前の景気づけ！？３軒はしごで満喫

イベント前夜。沖縄ですから、オリオンビールで乾杯！

沖縄らしい料理がずらり！

お肉もいただきます！

沖縄ですから、泡盛も飲みます！

イベント前夜。他の出演者やスタッフの方とオリオンビールで乾杯！ゴーヤチャンプルー、海ぶどう、沖縄ならではの料理と泡盛などで英気を養います。

２軒目で食べた沖縄そば

２軒目に沖縄そば。いただいた「沖縄そば 赤」は辛さがうまー！ な一杯。ジャスミンの香りがする花茶を使ったさんぴん茶ハイが進みます。

３軒目へ突入！

各々が飲みたいお酒で乾杯〜

泡盛、おいしい〜

まだまだ続きます。

ふらふら〜っと歩いていたら見つけてしまいました、３軒目。泡盛マイスターのいらっしゃるお店で、少量ずつ色々な泡盛がいただける、最高に楽しいお店。お通しもおいしくて、お腹がいっぱいなのが悔やまれてなりません。コヨカヤでも取材に行きたい、リベンジしたいよき！ なお店でした。

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

【画像】声優・茅野愛衣が３軒はしごして楽しんだ沖縄の料理とお酒（10枚）