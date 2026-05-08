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カウンセラーが解説する「妬まれやすい人」の共通点！人間関係のトラブルを防ぐカギは謙虚さではなく「中立っていうのを知ってほしい」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【注目】なぜか妬まれやすい人の特徴6選と対処法／あなたを攻撃する人はここを見ている！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyotaが、他人から妬まれて攻撃されやすい人の特徴とその具体的な対処法について解説している。



Ryotaはまず、妬みとは「自分と相手の差を感じて、その差を埋めたい時に出るネガティブな言動」であると定義した。その上で、妬まれやすい人の特徴として「キラキラした面を見せすぎている」「引き合いに出されやすい」「目立ちやすい」「マイナス要素がわかりづらい」「対等な関係での成功」「相手にないものを持っている」という6つのポイントを提示した。



特に注目すべきは、「マイナス要素がわかりづらい」という特徴への対処法である。余裕があり悩みがなさそうに見える人は妬みの対象になりやすいため、Ryotaは「ちょっとした愚痴」をこぼすことを推奨する。少し弱みを見せることで、相手に「みんな一緒だなって安心する」と思わせることができ、過度な嫉妬を防ぐ効果があるという。



また、相手の妬みを回避するために「謙虚」になりすぎることも逆効果であると指摘する。謙虚すぎるとかえって嫌味に受け取られることがあるため、「謙虚っていうよりも中立っていうのを知ってほしい」と語る。成功の裏にある「大変だった」という事実を客観的に伝える「中立」の姿勢が、相手の妬む気持ちを和らげる鍵になるのだ。



他人からの妬みは、攻撃にもつながりかねない感情である。動画内で解説されたように、自分の見せ方を少し工夫し、相手の自尊心を過度に刺激しない「中立」のコミュニケーションを心がけることは、人間関係のトラブルを防ぐための有効な手段となる。