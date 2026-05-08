ドラマシリーズ『一流シェフのファミリーレストラン』の最終シーズンが、ディズニープラスのスターにて6月26日より全8話一挙独占配信されることが決定。あわせてキービジュアルが公開された。

参考：『一流シェフのファミリーレストラン』にみる真の創造性 かつての“アメリカ映画”がここに

本作は、『SHOGUN 将軍』が社会現象を巻き起こしたFX制作による人気ドラマシリーズ。ニューヨークの一流レストランで働く新進気鋭のシェフだった主人公カーミーを中心に、彼の家族と、兄がシカゴの下町に遺したレストランの一筋縄ではいかないスタッフたちを描く。

シーズン1は、第75回プライムタイム・エミー賞でコメディシリーズ部門の作品賞、主演男優賞、監督賞、脚本賞などを受賞。その年最多となる10冠に輝くなど、賞レースを席巻。さらにシーズン2では、第76回プライムタイム・エミー賞のコメディシリーズ部門で主要4部門を総なめし、前年を超える11部門を受賞するなど、高い評価を獲得した。

シーズン4では、念願のオープンを果たしたレストラン「ザ・ベア」が、地元紙の酷評により経営の危機に。さらにレストランの出資者であるジミーから、この状況を2カ月という短期間で改善できなければ“即営業停止”という条件を突きつけられる。極限状態の中、カーミー（ジェレミー・アレン・ホワイト）は強引な経費削減やスタッフ再編を断行し、再建へ奔走。一方、共にレストランを支える副料理長シドニー（アイオウ・エディバリー）は他店からの誘いに心を揺らし、リッチー（エボン・モス＝バクラック）は元妻の結婚という節目に直面していた。そして資金繰りが破綻寸前となる中、追い詰められたカーミーは誰もが予想しない衝撃的な決断を下すことに。物語は、誰もいなくなったレストランで、営業停止のタイムリミットを告げるアラームが鳴り響き、締めくくられていた。

最終シーズンとなるシーズン5は、カーミーが飲食業界を離れ、副料理長のシドニーと、カーミーの姉で店の共同オーナーだったナタリー（アビー・エリオット）に、「ザ・ベア」を譲った翌日の朝から物語が始まる。資金がなく、売却の脅威と激しい嵐が立ちはだかる中、ミシュランの星を獲得するために、チームで力を合わせて最高のサービスを実現しようともがいていく。彼らはそんな日々の中でやがて、レストランを“完璧”にするのは“料理”ではなく、そこにいる“人”であることに気が付き始める。カーミーと共に「ザ・ベア」に人生を捧げてきたシドニーやリッチーらスタッフたちに待ち受ける運命とは。そしてカーミーにはどんな結末が待ち受けているのか。

最終シーズンには、そのほか「ザ・ベア」のスイーツ担当マーカス役ライオネル・ボイスや、シェフのティナ役でラテン系女性として史上初めてエミー賞で助演女優賞に輝いたライザ・コロン＝ザヤスなどのレギュラー陣に加え、リッキー・スタッフィエリ、オリヴァー・プラット、ウィル・ポールター、ジェイミー・リー・カーティスが出演予定。また、エミー賞コメディシリーズ部門の監督賞と脚本賞を受賞したクリストファー・ストーラーが、新シーズンでもショーランナーとして制作・エグゼクティブプロデューサーを務める。

また、最終シーズンは日本語吹替版も同時配信予定で、旧シーズンの吹替版も順次追加されている。

なおディズニープラスでは現在、リッチー役のモス＝バクラックとカーミーの兄マイケル役を務めるジョン・バーンサルが共同脚本・主演を務めた『一流シェフのファミリーレストラン』の回想エピソードとなる『ゲーリー』も配信されている。

（文＝リアルサウンド編集部）