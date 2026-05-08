

「FEST. INAZUMA」

滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト 西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋琵琶湖岸で開催してきた県下最大の大型野外ライブイベント「イナズマロック フェス」が、今年より名称を新たに「FEST. INAZUMA（フェスト イナズマ）」と改め、第一弾出演アーティストを発表した。

2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩「イナズマ」として定着しているこのイベントは、今年で18年目を迎え、9月19日、20日、21日の三日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。

[LIVE AREA] 第1弾出演アーティスト

（50音順） ▼9月19日（土）GENERATIONST.M.RevolutionトゲナシトゲアリももいろクローバーZRAISE A SUILENONE N’ ONLY ▼9月20日（日）STARGLOW西川貴教Hearts2HeartsRIIZEWANDS ▼9月21日（月・祝）abingdon boys schoolChevon-真天地開闢集団-ジグザグNovelbrightMONGOL800 and more