Ｗ杯で日本と同組のオランダ、森保Ｊとの初戦の６日前にテストマッチ実施へ。相手はアジア予選２位の本大会初出場国

Ｗ杯で日本と同組のオランダ、森保Ｊとの初戦の６日前にテストマッチ実施へ。相手はアジア予選２位の本大会初出場国