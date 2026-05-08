Ｗ杯で日本と同組のオランダ、森保Ｊとの初戦の６日前にテストマッチ実施へ。相手はアジア予選２位の本大会初出場国
北中米ワールドカップで日本代表とグループステージで同組のオランダ代表。現地６月14日に森保ジャパンとの初戦を控えるなか、その６日前に親善試合を実施するようだ。
オランダサッカー協会（KNVB）は５月７日、ニューヨークのアイカーン・スタジアムで６月８日にウズベキスタンと対戦すると発表した。
同協会によれば、この一戦は一般公開されない。スタジアムの収容人数に限りがあること、試合当日にニューヨークで多くのイベントが開催されることを考慮し、地元当局との協議の結果、無観客開催になったという。
なお、ウズベキスタンはアジア最終予選のグループＡを２位で通過し、初のＷ杯出場を果たした。予選後の昨年10月からは元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ監督が指揮を執っており、本大会ではポルトガル、コロンビア、DRコンゴと同じグループKに入っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
オランダサッカー協会（KNVB）は５月７日、ニューヨークのアイカーン・スタジアムで６月８日にウズベキスタンと対戦すると発表した。
同協会によれば、この一戦は一般公開されない。スタジアムの収容人数に限りがあること、試合当日にニューヨークで多くのイベントが開催されることを考慮し、地元当局との協議の結果、無観客開催になったという。
なお、ウズベキスタンはアジア最終予選のグループＡを２位で通過し、初のＷ杯出場を果たした。予選後の昨年10月からは元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ監督が指揮を執っており、本大会ではポルトガル、コロンビア、DRコンゴと同じグループKに入っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」