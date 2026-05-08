Ｗ杯開幕の直前にウズベキスタン代表と親善試合を行なうオランダ代表。（C）Getty Images

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　北中米ワールドカップで日本代表とグループステージで同組のオランダ代表。現地６月14日に森保ジャパンとの初戦を控えるなか、その６日前に親善試合を実施するようだ。

　オランダサッカー協会（KNVB）は５月７日、ニューヨークのアイカーン・スタジアムで６月８日にウズベキスタンと対戦すると発表した。

　同協会によれば、この一戦は一般公開されない。スタジアムの収容人数に限りがあること、試合当日にニューヨークで多くのイベントが開催されることを考慮し、地元当局との協議の結果、無観客開催になったという。
 
　なお、ウズベキスタンはアジア最終予選のグループＡを２位で通過し、初のＷ杯出場を果たした。予選後の昨年10月からは元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ監督が指揮を執っており、本大会ではポルトガル、コロンビア、DRコンゴと同じグループKに入っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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